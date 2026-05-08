"Kreuzfahrt tötet"-Plakate aufgetaucht: Kritik vorm Hamburger Hafengeburtstag

Hamburg - Der 837. Hafengeburtstag steht vor der Tür: Doch neben Werbeplakaten für das Volksfest in der Hansestadt tauchen plötzlich bedrohlich wirkende Plakate mit der Aufschrift "Kreuzfahrt tötet" auf. Was hat das zu bedeuten?

Auf dem Hamburger Hafengeburtstag werden Kreuzfahrtschiffe und ein großes Feuerwerk erwartet. (Archivbild) © Alexander Wöckener/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs

Im Vordergrund ist ein Kreuzfahrtschiff zu sehen, in großer deutlicher Schrift steht "Hell Cruises" auf dem Bug. Hinter dem Kreuzfahrtschiff lodert ein Feuer und riesige Flammen am Land.

Während die Hansestadt einerseits gerade den Hamburger Hafengeburtstag vorbereitet, wird auf der anderen Seite spürbar Kritik laut.

Bereits der Hamburger Landesverband des Naturschutzbunds Deutschlands (Nabu) hat das "Schlepperballett" stark kritisiert und sich gegen diesen Programmpunkt ausgesprochen.

Doch kurz vor Beginn der Feierlichkeiten tauchten auf einmal Plakate in der Innenstadt auf, die noch deutlicher Kritik anprangern.

Hinter der Aktion steckt die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion", auch auf Instagram teilen sie ihre Plakate.