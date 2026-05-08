"Kreuzfahrt tötet"-Plakate aufgetaucht: Kritik vorm Hamburger Hafengeburtstag
Hamburg - Der 837. Hafengeburtstag steht vor der Tür: Doch neben Werbeplakaten für das Volksfest in der Hansestadt tauchen plötzlich bedrohlich wirkende Plakate mit der Aufschrift "Kreuzfahrt tötet" auf. Was hat das zu bedeuten?
Im Vordergrund ist ein Kreuzfahrtschiff zu sehen, in großer deutlicher Schrift steht "Hell Cruises" auf dem Bug. Hinter dem Kreuzfahrtschiff lodert ein Feuer und riesige Flammen am Land.
Während die Hansestadt einerseits gerade den Hamburger Hafengeburtstag vorbereitet, wird auf der anderen Seite spürbar Kritik laut.
Bereits der Hamburger Landesverband des Naturschutzbunds Deutschlands (Nabu) hat das "Schlepperballett" stark kritisiert und sich gegen diesen Programmpunkt ausgesprochen.
Doch kurz vor Beginn der Feierlichkeiten tauchten auf einmal Plakate in der Innenstadt auf, die noch deutlicher Kritik anprangern.
Hinter der Aktion steckt die Umweltschutzbewegung "Extinction Rebellion", auch auf Instagram teilen sie ihre Plakate.
"Kreuzfahrt tötet" - Umweltschutzbewegung rechnet mit Kreuzfahrttourismus ab
Weiter heißt es dort: "Hamburg, wach auf! Kurz vor dem Hafengeburtstag tauchen überall Ad-Busting-Plakate auf, die die sorglose Party-Stimmung durchbrechen. Warum? Weil wir feiern, während die Erde brennt."
Ihrer Meinung nach seien Kreuzfahrtschiffe die dreckigste Form des Konsums: "schwimmende Städte, die massive Klimakatastrophen verursachen und unsere Luft vergifte."
Auch den Cruise Days stellte sich die Organisation entgegen und auch zum Hafengeburtstag wollen sie ihren Standpunkt teilen, und zwar klar und deutlich: "Kreuzfahrt tötet".
"Wir lassen uns nicht mehr von der Illusion eines 'schönen Urlaubs' blenden, während die Realität uns erstickt. Wir stellen uns gegen jedes Schiff, das in diese Stadt einfährt und unsere Luft toxisch macht."
An diesem Wochenende vom 8. bis 10. Mai werden auf dem Hamburger Hafengeburtstag Schiffe aus der ganzen Welt erwartet. Neben verschiedenen Live-Acts findet am Samstagabend auch ein großes Feuerwerk statt.
Titelfoto: Alexander Wöckener/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs