Hafengeburtstag, Demos, Elbtunnel-Sperrung: Chaos in Hamburg vorprogrammiert

Hamburg - Hamburg freut sich auf seinen 837. Hafengeburtstag , der vom 8. bis 10. Mai stattfindet. Verkehrstechnisch dürfte das kommende Wochenende allerdings mal wieder chaotisch werden.

Aufgrund des Hafengeburtstags und weiterer Veranstaltungen müssen sich Autofahrer am Wochenende auf Chaos einstellen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Bereits seit Mittwochmorgen hat die Polizei mehrere Straßensperrungen und Umleitungen am und im Umfeld des großen Hafenfestes eingerichtet. Details sind hier zu finden: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586.

Im Rahmen des Hafengeburtstags wiesen die Beamten auch noch einmal auf das erneut geltende Drohnenflugverbot für das Veranstaltungsgebiet hin. Eine interaktive Karte und Details gibt es hier: https://www.polizei.hamburg/polizei/aktuelles/873-hafengeburtstag-1167942.

Darüber hinaus gilt für das Hafenfest auch in diesem Jahr ein Waffenverbot auf dem Gelände sowie im öffentlichen Nahverkehr, siehe: https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg/gut-zu-wissen/waffenverbot-1021066.

In Ergänzung zum Hafengeburtstag finden am Wochenende zudem mehrere Veranstaltungen statt, die in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen können.