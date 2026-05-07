Hafengeburtstag, Demos, Elbtunnel-Sperrung: Chaos in Hamburg vorprogrammiert

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Aufgrund des Hafengeburtstags und mehrerer Demos in Hamburg müssen sich Autofahrer am Wochenende auf Chaos einstellen. Auch der Elbtunnel ist gesperrt.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Hamburg freut sich auf seinen 837. Hafengeburtstag, der vom 8. bis 10. Mai stattfindet. Verkehrstechnisch dürfte das kommende Wochenende allerdings mal wieder chaotisch werden.

Aufgrund des Hafengeburtstags und weiterer Veranstaltungen müssen sich Autofahrer am Wochenende auf Chaos einstellen. (Symbolfoto)
Aufgrund des Hafengeburtstags und weiterer Veranstaltungen müssen sich Autofahrer am Wochenende auf Chaos einstellen. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Bereits seit Mittwochmorgen hat die Polizei mehrere Straßensperrungen und Umleitungen am und im Umfeld des großen Hafenfestes eingerichtet. Details sind hier zu finden: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586.

Im Rahmen des Hafengeburtstags wiesen die Beamten auch noch einmal auf das erneut geltende Drohnenflugverbot für das Veranstaltungsgebiet hin. Eine interaktive Karte und Details gibt es hier: https://www.polizei.hamburg/polizei/aktuelles/873-hafengeburtstag-1167942.

Darüber hinaus gilt für das Hafenfest auch in diesem Jahr ein Waffenverbot auf dem Gelände sowie im öffentlichen Nahverkehr, siehe: https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg/gut-zu-wissen/waffenverbot-1021066.

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In Ergänzung zum Hafengeburtstag finden am Wochenende zudem mehrere Veranstaltungen statt, die in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen können.

Tausende zu Demos erwartet, HSV-Spiel während Elbtunnel-Sperrung

Mehrere Demos finden in der Innenstadt statt, unter anderem wird es am Samstag rund um den Jungfernstieg voll. (Archivfoto)
Mehrere Demos finden in der Innenstadt statt, unter anderem wird es am Samstag rund um den Jungfernstieg voll. (Archivfoto)  © Jonas Walzberg/dpa

So findet am Freitag zwischen 9 und 14 Uhr eine Demonstration statt, zu der der Veranstalter circa 2500 Teilnehmer erwartet. Am Samstag wiederum sollen zwischen 14 und 16.25 Uhr circa 7000 Teilnehmer zu einem Aufzug rund um den Jungfernstieg kommen.

Auch am Sonntag findet eine Demonstration statt, zu der zwischen 14 und 19 Uhr erneut bis zu 7000 Teilnehmer im Bereich der Mönckebergstraße erwartet werden.

Darüber hinaus bestreitet der HSV am Sonntag um 15.30 Uhr sein letztes Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg.

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Als wäre das alles noch nicht genug, ist der Elbtunnel von Samstagmorgen bis Sonntagabend mal wieder gesperrt. Betroffen ist die A7 in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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