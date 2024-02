Auch nach über 40 Jahren: Depeche Mode bringen mit ordentlich Sexappeal Tausende Fans zum Schwitzen

Hamburg - Was für eine Show! Im Rahmen ihrer " Memento Mori Tour" statteten Depeche Mode am Samstagabend auch Hamburg einen Besuch ab und brachten die Barclays Arena zum Beben.

Vermutlich nicht nur deshalb entledigte sich Sänger Dave Gahan am Abend nach und nach seiner Kleidung. Erst das Glitzersakko, anschließend auch noch das weiße Hemd, das er unter seiner Weste trug. Letztere blieb allerdings bis zum Schluss an.

Die Erwartungen waren groß, das was Dave Gahan (61) und Martin Gore (62), wie auch Peter Gordeno (59) am Keyboard und Christian Eigner (52) an den Drums (beeindruckend!) ablieferten, war einfach nur enorm.

Seit mehr als 40 Jahren stehen Martin Gore (62, l.) und Dave Gahan (61) gemeinsam auf der Bühne. © Fabian Lippke

Was neben einem musikalischen Durchmarsch durch rund 40 Jahre Band-Geschichte in Erinnerung bleiben dürfte? Der Sexappeal, den der 61-Jährige, wie all die Jahre zuvor schon, auch am Samstag versprühte. Er stolzierte, posierte, tanzte, schwenkte seine Hüften, streckte dem Publikum sein Gesäß entgegen, drehte sich mit ausgestreckten Armen wie ein junger Wirbelwind im Kreis.

Natürlich durfte auch die ein oder andere obszön anmutende Einlage mit dem Mikrofonständer nicht fehlen. Aber das ist ein anderes Thema.



Das Publikum belohnte jede Geste, jedes Dankeschön des Sängers mit tosendem Applaus. Viel mehr als "Danke" sagte er den Abend über dann zwar auch leider nicht, aber die Fans reisten ja in erster Linie sowieso für die Musik und die Show an!



Und die bekamen sie! Von "Wagging Tongue" über "It's No Good", "Stripped" und "Walking In My Shoes" bis hin zu "Enjoy The Silence" war nicht alles, aber vieles aus den vergangenen Jahrzehnten mit dabei. Martin Gore übernahm unter anderem von Gahan den Song "Heaven" und performte ihn mit Keyboardbegleitung ganz nah am Publikum. Ob dabei jedes Auge trocken blieb? Vermutlich nicht.

Zur Zugabe drehte Depeche Mode dann noch einmal richtig frei. Vorbei ist es eben erst dann, wenn es vorbei ist!

Mit unter anderem "I Just Can't Get Enough" und "Personal Jesus" verabschiedete sich die Band schließlich verschwitzt aber vermutlich ziemlich zufrieden gegen 23.45 Uhr (!) von der Bühne. Ohne Pause.