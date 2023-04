Augen zu und genießen: "So Soon" begeistern Hamburger Publikum

Die Hamburger Astra Stube unter der Sternenbrücke ist Kult! Am Dienstagabend bot sie den Newcomern "So Soon" aus Gießen ein vor allem volles zu Hause.

Von Nora Petig

Hamburg - Die Hamburger Astra Stube unter der Sternenbrücke ist Kult! Am Dienstagabend bot sie den Newcomern "So Soon" aus Gießen (Hessen) ein warmes und vor allem volles zu Hause.

"Whoiswelanski" spielte mit halber Besetzung aber nicht weniger schön. © TAG24/Nora Petig Es tummelten sich so viele Interessierte in dem kleinen Raum, dass man schon von einem vollen Haus sprechen konnte. Entsprechend eng und warm war es in der Stube, als der Support "Whoiswelanski" um kurz nach halb neun zum ersten Mal in die Tasten haute. Genau, in die Tasten.

"Whoiswelanski" aus Miesbach trat nämlich krankheitsbedingt nicht in voller Personenstärke auf. 50 Prozent - Josef Pötzinger - fehlten. Blieb nur "Werner" aka Tobias Weber, der kurzerhand beschloss, sich ans Klavier zu setzen, um wenigstens zwei Songs zu spielen. Verzaubernd. Anschließend unterstützte er den Main Act bestehend aus David Stöbener und Marco Braun - und einer weiteren Begleitung - "ungeübt" am Schlagzeug wie auch am Klavier. Offensichtlich hatte er eine Probe auch gar nicht nötig. Hamburg Lokal Dokumentarfilmwoche startet in Hamburg und feiert besonderes Jubiläum Den Rahmen des Abends bildete die zweite Single "Rest" aus ihrer ersten EP "Then". Ein Song der den perfekten Start in den Abend bildete. Und eben auch den Abschluss. Denn: Eine geforderte Zugabe des Publikums hatten David und Marco gar nicht vorbereitet! Sie hatten munter schon all ihre Songs gespielt. Machte aber nichts. "Rest" kam so gut an, dass ihn das Publikum beim zweiten Mal vielleicht sogar noch ein bisschen mehr feierte.

Augen zu und genießen