Bauernproteste in Hamburg: 4000 Trecker in Innenstadt und es sollen noch mehr werden

Hamburg - Wegen der bundesweit angekündigten Bauernproteste müssen sich am heutigen Montag auch Autofahrer in Hamburg auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Geplant ist, dass am Ende alle Aufzüge zu einer Abschlusskundgebung in der Hamburger Innenstadt zusammenkommen.

Dies kann erneut zu "kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen" führen, so die Polizei auf "X".

Die ersten Trecker treten aktuell die Heimreise an und der Endkundgebungsplatz an der Domstraße leert sich langsam wieder.

Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Gegen Nachmittag werde ein weiterer Konvoi aus Niedersachsen mit etwa 600 weiteren Fahrzeuge erwartet, so der Veranstalter.

Nach Angaben des Verbands "Land schafft Verbindung" wurde bislang mit etwa 4000 Trackern in der Hamburger Innenstadt demonstriert. Die Polizei sprach von rund 2000.

Der Endkundgebungsplatz an der Willy-Brand-Straße/Domstraße ist bereits aufgrund der Vielzahl an Teilnehmern komplett ausgeschöpft, dies teilte die Polizei soeben auf "X" mit. Da aber immer noch Treckerkolonnen auf dem Weg in die Innenstadt sind, müssen diese nun umgeleitet werden.

Der Aufzug aus dem Süden wird dafür über die Bereiche Hafenrand, Zippelhaus, Baumwall, Landungsbrücken bis nach Pepermölenbek umgeleitet. Der aus dem Westen über die Bereiche Glacischaussee, Sievekingplatz bis hin zum Holstenwall.