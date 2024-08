Chaos im Norden? "Viel, viel Verkehr" und Zugausfälle am Wochenende

Hamburg - Autofahrer und Bahnreisende brauchen an diesem Wochenende wieder viel Geduld. Der ADAC erwartet eines der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres.

Besonders auf den Autobahnen ist wegen des Rück- und Anreiseverkehrs mit viel Stau zu rechnen. © Gregor Fischer/dpa

Zu den schlimmsten Staustrecken zählt der Verkehrsclub mehrere Autobahnen im Norden, darunter die A7 Hannover-Flensburg, die A1 Bremen-Lübeck, die A24 Berlin-Hamburg und die A20 Lübeck-Rostock.

Während sich viele Urlauber aus Süddeutschland auf den Weg machen, dürfte sich in Norddeutschland eine erste Rückreisewelle bemerkbar machen. In Niedersachsen und Bremen sowie in Sachsen und Sachsen-Anhalt enden die Schulferien. "Wir erwarten viel, viel Verkehr", sagte ADAC-Sprecher Christof Tietgen.

Mit Staus sei vor allem im Raum Hamburg zu rechnen. Die Großbaustellen nördlich und südlich des Elbtunnels verlangsamen den Verkehr. Auch wer die A1 als Ostumfahrung in Hamburg nutzt, muss mit Wartezeiten rechnen. Das Autobahnkreuz Norderelbe gilt als besonders stauanfällig.

"Es gebe ein extrem hohes Verkehrsaufkommen", sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord mit Blick auf die vergangenen Tage und Wochen.