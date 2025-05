Chaos in Hamburg: Mega-Events sorgen für Ausnahmezustand

Hamburg - Ausnahmezustand in Hamburg : Gleich mehrere Mega-Events sorgen in dieser Woche für richtig Chaos in der Hansestadt, die aus allen Nähten platzt.

Ab Mittwochabend, spätestens Donnerstag, verschiebt sich das Chaos dann aber in Richtung Landungsbrücken, wenn der Aufbau für den 836. Hamburger Hafengeburtstag beginnt, der von Freitag bis Sonntag stattfinden wird.

Wie jedes Jahr sind die Hotelpreise in Hamburg zu diesem Anlass explodiert. Im Bereich rund um die Messehallen ist darüber hinaus an eine normale Verkehrsführung dieser Tage nicht zu denken.

Seit Dienstagmorgen sind die Tore der OMR geöffnet . Die zweitägige Marketing- und Digitalmesse lockt mit Vorträgen und Auftritten von Promis wie Ryan Reynolds (48) wieder einmal rund 67.000 Besucher an.

Während der HSV den Bundesliga-Aufstieg durch einen Heimsieg am Samstag perfekt machen kann, will der FC St. Pauli den Klassenerhalt schaffen. (Archivfoto) © Marcus Brandt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Als wäre das noch nicht genug, könnte das Wochenende in Hamburg auch aus sportlicher Sicht geschichtsträchtig werden: Am Samstag kann der HSV die langersehnte Rückkehr in die Bundesliga nach sieben Zweitliga-Jahren endlich perfekt machen.

Das Heimspiel der Rothosen gegen Ulm steigt um 20.30 Uhr im Volksparkstadion und könnte eine riesige Aufstiegsparty in der Nacht zu Sonntag nach sich ziehen. Schon vor dem Anpfiff dürften die HSV-Fans für ekstatische Stimmung in der Stadt sorgen.

Zudem kann der FC St. Pauli den Klassenerhalt in der Bundesliga fix machen. Die Kiezkicker spielen am Sonntag (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Der Liga-Verbleib könnte bei den passenden Ergebnissen der Konkurrenz aber schon am Samstag feststehen und viele Anhänger zum Feiern animieren.

Klar ist: Die Straßen in Hamburg werden in dieser Woche rappelvoll sein. Fehlt eigentlich nur noch eine Sperrung des Elbtunnels ...