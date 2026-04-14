Debatte um neue Isemarkt-Regelung sorgt für Spaltung: "Wir sind überfordert!"

Hamburg - Seit vergangenem Freitag gilt auf dem traditionsreichen "Isemarkt" (seit 1949 in Hamburg ) eine neue Regelung. Ab sofort bevorzugt das Bezirksamt Eimsbüttel bei der Vergabe freier Tagesplätze klassische Wochenmarkthändler für den Alltagsbedarf – wobei darunter auch Non-Food-Angebote wie Blumen oder Handwerk fallen. Vor allem über soziale Medien gehypte Foodtrucks geraten dadurch auf die Abschussliste und müssen nun täglich aufs Neue um einen Standplatz kämpfen. TAG24 hat sich vor Ort nach der Stimmung unter den Händlerinnen und Händlern umgehört.

Tjaya und Fine (r.) von "True Soul Matcha" stehen aktuell nur noch mit ihrem Schmuckstand "True Soul Jewelry" auf dem Isemarkt: "Aktuell orientieren wir uns ein bisschen um, weil Schmuck gegenüber Foodständen bevorzugt wird. Auch um die Situation besser einschätzen zu können." © Tag24/Madita Eggers

Auslöser für die neue Regelung waren Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, die einen Trend hin zu einem überfüllten Streetfood-Markt beobachten und sich zuletzt vermehrt über den zunehmenden touristischen Charakter beklagt hatten.

Bekannt gemacht hatte die Änderung – zumindest online – Linda Franziska Guhr, die seit rund einem Jahr mit ihrem Matcha-Stand "True Soul Matcha" auf dem Isemarkt verkauft. Sie selbst hat keinen festen Platz und hofft an den Markttagen, jeweils dienstags und freitags, einen der begehrten Tagesplätze zu ergattern.

TAG24 traf am Dienstag ihre Mitarbeiterinnen Fine und Tjaya, die noch mit dem Schmuckstand "True Soul Jewellery" vertreten sind. Die neue Regelung sei "sehr plötzlich und überraschend" gekommen und sorge für eine angespannte Situation.

Zwar sei es schon immer schwierig gewesen, einen Platz zu bekommen, "aber dass man gar keinen bekommt und teilweise 30 Händler weggeschickt werden, ist neu". Entsprechend groß ist die Verunsicherung: "Im Moment sind wir ehrlich gesagt etwas überfordert und würden uns einfach wünschen, hier weiterhin unseren Matcha verkaufen zu können."

Gleichzeitig zeigen die Händlerinnen Verständnis für die Kritik aus der Nachbarschaft: "Hinter Kritik steckt ja immer auch eine Emotion, und wenn man hier wohnt, hat man eine lange Beziehung zu dem Markt."

Aber: "Es wird oft mit dem Gesetz argumentiert, dass der Markt ursprünglich vor allem zur Versorgung der Anwohner gedacht ist. [...] Man muss aber auch sehen, dass sich die Zeiten verändert haben. Ich finde es eigentlich schön zu sehen, wie sich hier unterschiedliche Menschen begegnen und wie vielfältige Ess- und Trinkkulturen zusammenkommen. Wichtig ist dabei aus meiner Sicht vor allem, dass die Chancengleichheit gewahrt bleibt."