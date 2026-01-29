Demos und HSV-Spiel: Polizei warnt vor Verkehrschaos

Hamburg - Autofahrer aufgepasst: Am Samstag dürfte es in Hamburg verkehrstechnisch wieder einmal chaotisch werden.

Die Polizei rechnet am kommenden Samstag mit einem Verkehrschaos in Hamburg. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind für Samstag gleich mehrere Demonstrationen bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden. Neben stationären Versammlungen finden demnach auch einige Aufzüge statt, zu denen insgesamt mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden.

So sind unter anderem mehrere größere Protestaktionen gegen die Situation im Iran geplant. Bei einer der Demonstrationen rechnen die Veranstalter mit mehr als 15.000 Menschen. Ein anderer Protest soll als Autokorso mit bis zu 200 Fahrzeugen stattfinden.

Am Samstagabend (18.30 Uhr) findet zudem das Heimspiel des HSV gegen den FC Bayern München im Volkspark statt. Rund um das Stadion dürfte es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.