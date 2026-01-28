Ab Juli: Ohne Flieger von Hamburg in die Stadt der Liebe

Hamburg/Paris/Berlin - Abends noch in Hamburg , morgens schon mit Croissant und Kaffee den Eiffelturm bestaunen. Das geht ab dem 13. Juli auch ab der Hansestadt. Der Bahnbetreiber "European Sleeper" baut seine Verbindung nach Frankreich über den Norden aus.

Über Nacht nach Paris: Mit dem privaten Bahnanbieter "European Sleeper" soll das ab Juli auch ab Hamburg möglich sein. © Alice Nägle

Eigentlich startet der Zug in die Stadt der Liebe in Berlin und fährt über Brüssel in die französische Hauptstadt. Bis in die Stadtzentren will der Nachtzug seine Passagiere bringen.

Letzter Halt also: Paris Gare du Nord. Aber Achtung, in Hamburg selbst wird der Zug nur in Hamburg-Harburg zum Einsteigen halten.

Die erste Nachtfahrt findet am 13. Juli statt. Die erste Fahrt von der Hauptstadt soll es bereits im März 2026 geben. Grund hierfür seien laut des privaten Verkehrsanbieters aktuelle Baustellen auf der Strecke im Norden.

Ab Sommer sollen die Züge von "European Sleeper" dreimal die Woche fahren - montags, mittwochs und freitags. Jeweils am späten Abend soll es in Hamburg losgehen. Am frühen Morgen erreiche die Nachtbahn Brüssel, die Ankunft in Paris sei dann gegen 10 Uhr vormittags.

Ab Paris können Fahrgäste die Rückfahrt entweder am Dienstag, Donnerstag oder Sonntag buchen. Ebenso startet der Über-Nacht-Trip in der französischen Metropole am späten Abend, teilte das Unternehmen mit.