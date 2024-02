Dramatischer Einsatz in Billstedter Wohnung: Kleinkind kommt ums Leben

Hamburg - Dramatischer Einsatz in einer Wohnung in Hamburg -Billstedt!

Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst stehen vor der Wohnung in Hamburg-Billstedt. © Lars Ebner

Wie die Polizei am Sonntag gegenüber TAG24 erklärte, sei in einer Wohnung an der Merkenstraße ein drei Jahre alter Junge verstorben.

Zur Ursache konnte der Polizeisprecher zunächst noch nichts sagen. Auch, ob das Kleinkind schon tot war, als die Rettungskräfte eintrafen, konnte wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht bestätigt werden.

"Wir ermitteln, ob eine Straftat im Raum steht", so der Sprecher weiter.

Polizei und Rettungskräfte waren gegen 12.15 Uhr alarmiert worden.