Drogerie-Kette gibt Geflüchteten eine Chance: Neues Ausbildungsjahr startet vielfältig

Hamburg - Zum 1. August beginnt ein neues Ausbildungsjahr. So auch bei Budni. Die Drogeriemarktkette begrüßt insgesamt 44 neue Azubis an den Standorten Hamburg und Berlin , darunter auch Geflüchtete - teils aus der Ukraine . TAG24 hat mit den Neulingen gesprochen.

Insgesamt 44 Azubis beginnen ab dem heutigen Donnerstag ihre Ausbildung bei Budni. Davon fangen 41 am Standort in Hamburg an, drei lernen in Berlin. © budni/Klaus Becker

"Es wird jedes Jahr schwieriger", betonte Budni-Personalleiter Garvin Vollmer direkt zu Anfang des Gesprächs mit TAG24.

Um trotz allem Menschen zu finden, die Lust haben, eine Ausbildung bei der Drogeriemarktkette zu absolvieren, sei das Geheimnis Vielfalt, so Vollmer. "Wir haben Auszubildende im Einstiegsalter von 15 Jahren bis über 40. Wir haben verschiedene Berufe und können alle Schulabschlüsse ansprechen. Auch viele Geflüchtete sind da, die die Ausbildung starten, da sind wir besonders stolz."

Zwei von ihnen sind Madhuwanthi Liyanaarachchi (43) und Alla Lubina (34). Beide machen eine Ausbildung zur Verkäuferin.

Liyanaarachchi kommt aus Sri Lanka und ist 2009 nach Deutschland gekommen. Ihr Mann sei schon länger hier und arbeite Vollzeit. Die 43-Jährige hat drei Kinder, die zur Schule gehen, erzählt sie. Und trotzdem will sie nicht mehr nur zu Hause bleiben. Sie will arbeiten. "Wir brauchen Geld. Das ist der erste Grund. Ich möchte nicht nur zu Hause bleiben und mein Mann arbeitet, ich möchte auch Geld verdienen", betonte sie beim ersten Ausbildungstag am Donnerstag. Zeitlich sprengen 40 Stunden die Woche aber ihren verfügbaren Rahmen. "Ich will die Arbeit mit den Kindern daheim vereinen können."

Budni bietet deshalb die Möglichkeit, die Ausbildung nur in Teilzeit zu absolvieren. Die Stunden in der Berufsschule bleiben gleich und auch die Gesamtlänge der Lehre (drei Jahre). Einzig die Praxisanteile sind reduziert, erklärte Vollmer das Angebot.