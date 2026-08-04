Eklats beim Wacken Open Air und CSD in Hamburg? Security verweigert Menschen mit Pride-Flagge Zutritt

Hamburg - Während am Samstag rund 300.000 Menschen beim CSD in Hamburg Haltung zeigten, ließ die Europa Passage am Jungfernstieg Menschen mit Regenbogenflagge nicht rein. Ähnliche Vorfälle soll es in Wacken gegeben haben.

Rund 300.000 Menschen feierten am Samstag den CSD in Hamburg. © Christian Charisius/dpa

Der Vorfall ereignete sich an einem Seiteneingang zum Einkaufszentrum. Dort habe ein Sicherheitsmitarbeiter laut Spiegel Menschen vor dem Eintritt aufgefordert, Plakate und Flaggen wegzupacken.

Einige CSD-Besucher, die eine Abkürzung durch das Center nehmen wollten, seien gar wegen ihrer knappen Outfits abgewiesen worden.

Die Regelung der Europa Passage, die mit Sitz am Jungfernstieg im Zentrum der Veranstaltung liegt und auf dessen Dach Regenbogenflaggen wehen, sorgte für Unverständnis.

Die Hamburger Polizei wurde mehrfach zu Streitigkeiten an zwei Seiteneingängen gerufen. Security-Mitarbeiter sollen Menschen aufgefordert haben, Regenbogenflaggen einzurollen oder wegzupacken.

Gegenüber der Polizei hätten sich die Mitarbeiter auf das Hausrecht berufen.

"Bei dem geschilderten Vorfall hat es sich um Einzelfälle und offenbar um ein Missverständnis gehandelt: So haben in einigen Fällen Mitarbeiter des vom Center beauftragten Sicherheitsdienstes den Zutritt von Besuchern mit mitgeführten größeren Fahnen aus Sicherheitsgründen zunächst nicht zugelassen", heißt es in einem Statement des Centers.