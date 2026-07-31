31.07.2026 07:02 Hamburgs neue Sternbrücke: Koloss am Ziel angekommen

Der Transport der neuen Hamburger Sternbrücke musste am Donnerstagvormittag nach nur wenigen Metern unterbrochen werden. Am Abend ging es weiter.

Von Stefan Flomm Hamburg - Außergewöhnlicher Anblick: Die neue Sternbrücke wurde durch das Herz Hamburgs zu ihrem Ziel gebracht.

Der Transport der neuen Sternbrücke wurde in der Nacht zu Freitag abgeschlossen. © Christian Charisius/dpa Die neue Sternbrücke ist eingebaut. Nachdem der 3.700-Tonnen-Koloss in der Nacht zu Freitag die letzten etwa 500 Meter entlang der Max-Brauer-Allee hinter sich gebracht hatte, gelang auch der anschließende Einhub des 108 Meter langen und 21 Meter breiten Bauwerks. Ursprünglich hätten die Arbeiten schon am Donnerstagabend beendet sein sollen. Probleme auf dem Transportweg hatten den Zeitplan dann aber durcheinander gebracht. Bewegt wurde der Stahlkoloss auf 48 sogenannten SPMT - die Abkürzung steht für Self-Propelled Modular Transporter (selbstfahrender Modultransporter). Hamburg Lokal Süße Überraschung in Hamburg: Hier gibt's gratis Nutella-Leckereien Auf insgesamt 1.088 Rädern, die um 360 Grad drehbar sind, ging es durch das Herz Hamburgs. Die Max-Brauer-Allee wurde dafür durchschnittlich um etwa 60 Zentimeter aufgeschüttet und mit Stahlplatten verstärkt. Entlang des Weges wurden Laternen abgesägt, das Vordach einer Tankstelle gekappt und 86 Bäume gefällt. Die maximale Geschwindigkeit des Transports beträgt einen Kilometer pro Stunde.

Für den Transport der Sternbrücke wurden 86 Bäume gefällt