Zum Ferienstart ausgesetzt: Immer mehr Vierbeiner im Hamburger Tierheim

Hamburg - Der Hamburger Tierschutzverein zieht in den Sommerferien eine erste Bilanz und die fällt eher traurig aus. Seit Anfang Juni habe das Tierheim Süderstraße 183 Fundtiere aufgenommen, die von ihren Haltern bislang nicht abgeholt worden seien.

Janet Bernhardt, 1. Vorsitzende des Hamburger Tierschutzvereins von 1841, beim diesjährigen Tierschutzfest des Vereins. © Madita Eggers/TAG24

"Wir sind doch bei verschiedenen Tiergruppen an den Kapazitätsgrenzen", sagte Tierheim-Sprecher Sven Fraaß der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig waren seit Anfang Juni 33 gefundene Tiere - vor allem Hunde, Katzen und Brieftauben - von ihren Besitzern wieder abgeholt worden.

Das Hamburger Tierheim gehört gemessen am Bestand neben Berlin und München zu den größten Tierheimen Deutschlands. Ende Juli lebten 140 Hunde, 171 Katzen, 408 Kleintiere und 139 Wildtiere in der Süderstraße.

Besonders in den Wochen vor und während der Sommerferien nehme die Zahl der aufgenommenen Tiere deutlich zu.

"Wir merken, dass diese größeren Wellen im Laufe der Monate vor den Sommerferien signifikanter werden", so Fraaß. Zudem seien zahlreiche Tiere mutmaßlich ausgesetzt worden. Unter ihnen seien Hunde, Katzen, Kaninchen, Ziervögel, Schildkröten und andere Kleintiere.

Nach Angaben des Vereins verschärfe sich die Situation jedes Jahr mit Beginn der Ferienzeit. Viele Menschen stünden vor der Frage, wer ihre Haustiere während des Urlaubs versorge. Statt rechtzeitig eine Betreuung zu organisieren oder Tierpensionen in Anspruch zu nehmen, würden manche ihre Tiere zurücklassen oder aussetzen.

"Wir sind jedes Jahr wieder entsetzt, wie leichtfertig sich gewissenlose Menschen zur Ferienzeit ihrer Familienmitglieder entledigen. Sie setzen ihr Tier irgendwo aus, wo es im Zweifelsfall nicht gefunden wird", sagte die Vorsitzende des Hamburger Tierschutzvereins, Janet Bernhardt.