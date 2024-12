Erste Winter-Sturmflut kündigt sich an: Das kommt auf Hamburg zu

Hamburg/Dagebüll - Für Hamburg und die Nordseeküste wird am Freitagmorgen die erste Wintersturmflut in dieser Saison erwartet.

In Hamburg wird am Freitagmorgen die erste Winter-Sturmflut des Jahres erwartet. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

So werde beispielsweise in Dagebüll das Wasser kurz nach 5 Uhr auf etwa 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, sagte ein Sprecher des Wasserstanddienstes des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg.

In Hamburg wird der höchste Pegelstand gegen 7.30 Uhr erwartet. Dann soll auf Höhe des Fischmarktes das Wasser auf 1,5 Meter bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen.

"In den Flüssen merkt man das immer ein bisschen mehr, weil das Wasser sich dort weiter reindrückt." Damit dürfte auch wieder der Hamburger Fischmarkt überschwemmt werden. Bei 1,5 Metern schwappt das Elbwasser über die Kaikante auf den Fischmarkt. Zuletzt hatte es im August eine Sturmflut im Norden gegeben.

Dass das Wasser an der Küste und in den Flüssen im Norden so hoch steigt, liegt an dem kräftigen Nordwestwind, der in der Nacht zu Freitag deutlich zunehmen wird, wie Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Der aus Nordwesten wehende Wind drückt das Wasser gegen die Küste und in die Flüsse.