Sturmflut und Überschwemmung: Teile Hamburgs stehen bereits unter Wasser

Hamburg - In der Nacht zu Freitag hat eine "leichte" Sturmflut den Hamburger Fischmarkt unter Wasser gesetzt. Auch gegen Nachmittag rechnet die Polizei mit einem weiteren Anstieg der Elbe.

Teile des Hamburger Fischmarkts stehen bereits unter Wasser. © Citynewstv

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte bereits am Donnerstagnachmittag eine Sturmflut-Warnmeldung für Hamburg und die Nordsee herausgegeben.

Die Experten rechneten gegen 1.17 Uhr mit einem Hochwasserscheitel mit einer Höhe von 3,37 bis 3,87 Metern über Normalnull am Pegel St. Pauli.

Bilder zeigen, dass am frühen Morgen, bereits gegen 1 Uhr, das Hochwasser der Elbe Bereiche des Fischmarktes, des Parkplatzes am Museumshafen und des Außengastronomiebereichs eines Lokals am Elbstrand überflutete.

In Övelgönne ist kaum mehr Sand zu erkennen. Das Wasser der Elbe hat längst den Uferbereich erreicht und überschwemmt den gesamten Strandabschnitt bis hin zum dortigen Beach-Restaurant "Strandperle". Sonnenschirme ragen aus dem Wasser und lassen die sonst so weitläufige Promenade aktuell nur noch vermuten.

Auch am heutigen Freitagmittag ist mit weiteren Überflutungen in den Gebieten nahe der Elbe zu rechnen.