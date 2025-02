Gefährliche Party-Droge auf dem Vormarsch: Hamburg reagiert mit Kontrollen

Hamburg - Zusammen mit der Polizei haben die Bezirksämter Altona und Hamburg-Mitte am Samstagabend eine Lachgas-Kontrolle in den Bereichen St. Pauli und Sternschanze durchgeführt. Hintergrund ist die am 1. Januar 2025 in Kraft getretene Verordnung, die den Verkauf sowie die Ab- und Weitergabe von Lachgas (Distickstoffmonoxid) an Minderjährige untersagt.