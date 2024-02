Gesunkenes Schiff im Hafen: Vermisster Seemann tot geborgen

Hamburg - Durch die Kollision mit einem Schlepperverband ist am frühen Mittwochabend ein sogenanntes Festmacherboot in Hamburg gesunken. Die großangelegte Suche nach dem einzigen Besatzungsmitglied an Bord musste gegen 22 Uhr eingestellt werden, am heutigen Donnerstag sind das Wrack und die Leiche des Mannes geborgen worden.