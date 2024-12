Grüner Bunker kurz vor Erreichen von bedeutender Besuchermarke

Der Grüne Bunker ist auf dem sogenannten Bergpfad erreichbar. (Archivbild) © Ulrich Perrey/dpa

"Auch in der dunklen Jahreszeit kommen selbst bei Regenwetter täglich mehrere tausend Neugierige nach St. Pauli. Abhängig von der Witterung im Dezember werden wir eventuell in diesem Jahr, also noch in der Startphase, den millionsten Besucher begrüßen dürfen", sagte ein Sprecher des privaten Investors und Bauherren der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Dabei war vor allem in den ersten Wochen nach der Eröffnung auf dem Grünen Bunker richtig viel los. "Der bisher beliebteste Tag war der 27. Juli, an dem sich 23.262 Menschen auf den Weg zum Stadtgarten in 58 Meter Höhe machten." Auf dem Dachgarten können zeitgleich 2000 Menschen laufen. Er ist in den warmen Monaten zwischen 9 und 21 Uhr zugänglich, zur dunklen Jahreszeit ist abends schon eine Stunde eher Schluss.

Das Besondere an dem um fünf weitere Etagen aufgestockten Weltkriegs-Bunker sind nicht nur seine Begrünung, sondern auch der öffentliche Dachgarten sowie der an der Fassade entlang laufende sogenannte Bergpfad.

Allein auf dem Dachgarten stehen etwa 4700 Pflanzen und auch der rund 560 Meter lange Weg von unten nach oben ist von vielen Pflanzen, Sträuchern und Büschen gesäumt - insgesamt sind es den Angaben zufolge rund 23.000 Pflanzen.

Unter den Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern waren geschätzt auch bis zu 3000 Rollstuhlfahrende, die mit einem Aufzug auf den Bunker fuhren.