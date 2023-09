13.09.2023 16:19 Grusel-Fund in Hamburg: Passant entdeckt Leiche in Bach

In Hamburg-Tonndorf wurde am Mittwochnachmittag in einem Bach eine unbekleidete Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt zu den Todesumständen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Gruselig: Am heutigen Mittwoch hat ein Spaziergänger in einem Bach in Hamburg eine Leiche entdeckt. In Hamburg-Tonndorf wurde am Mittwochnachmittag in einem Bach eine unbekleidete Leiche entdeckt. © HamburgNews/Christoph Seemann Polizeisprecher Joscha Ahlers erklärte gegenüber TAG24, dass der Passant die schaurige Entdeckung gegen 13.45 Uhr an der Ecke Stein-Hardenberg-Straße/Am Pulverhof (Stadtteil Tonndorf) gemacht hat. Demnach erblickte er in einem Bach unterhalb einer Brücke eine unbekleidete Leiche. Zu der Identität der oder des Toten konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Auch die Hintergründe des Todesfalls sind noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann