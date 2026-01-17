Hamburg Airport: Was bedeuten weniger Flüge von Ryanair für den Flughafen?

Die irische Billigairline hat am Donnerstag erneut angekündigt, das Angebot am Hamburger Flughafen zu reduzieren. Die Stadt bewertet das als Verhandlungskniff.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Die geplanten Kürzungen von Ryanair am Hamburger Flughafen sind nach Ansicht der Wirtschaftsbehörde nicht von größerer Relevanz für den Standort.

Die Fluggesellschaft Ryanair hatte angekündigt, weniger Flüge ab Hamburg anbieten zu wollen. (Archivbild)
Die Fluggesellschaft Ryanair hatte angekündigt, weniger Flüge ab Hamburg anbieten zu wollen. (Archivbild)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Es handle sich um eine situationsbezogene Anpassung einer einzelnen Airline, sagte ein Behördensprecher.

Der Flughafen werde im Sommer von rund 55 Gesellschaften angeflogen. Es gehe Ryanair allein um Preisverhandlungen.

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hatte am Donnerstag angekündigt, die Kapazität in Hamburg im Sommer um ein Fünftel zum Vorjahr zu reduzieren.

Hamburg: Hamburg Airport: Mehr als 90 Millionen Euro für neue Gepäckanlage
Hamburg Lokal Hamburg Airport: Mehr als 90 Millionen Euro für neue Gepäckanlage

Die Airline begründete den Schritt mit "überhöhten und wettbewerbsunfähigen" Gebühren, die der Airport nicht reduzieren wolle. Schon den zurückliegenden Sommerflugplan hatte die Fluggesellschaft verkleinert.


Die Betreibergesellschaft des Flughafens ist zu 51 Prozent im Besitz der Stadt Hamburg. 49 Prozent der Anteile hält das Unternehmen AviAlliance GmbH aus Düsseldorf, das laut Website an sechs weiteren Flughäfen beteiligt ist.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: