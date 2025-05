21.05.2025 19:00 Bezahlbare Wohnungen in Top-Lage: Neubau nahe HafenCity entsteht

Mitten in Hamburg, direkt an der Elbe, wächst ein neues Wohnquartier, das vor allem bezahlbaren Wohnraum in gefragter Lage bietet.

Von Sekina Cakar

Hamburg - Rothenburgsort wird immer mehr zum Geheimtipp für bezahlbares Wohnen in Hamburg. Zwischen Elbbrücken und HafenCity entsteht gerade ein moderner Neubau mit fast 60 öffentlich geförderten Mietwohnungen. Am heutigen Mittwoch wurde die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert. Entwurf des geplanten Neubaus am Billhorner Mühlenweg. © Renner Hainke Wirth Zirn Architekten GmbH Das vom bekannten Architekturbüro Renner Hainke Wirth Zirn entworfene Projekt überzeugt nicht nur durch seine Lage am Billhorner Mühlenweg, sondern auch durch moderne Architektur. Nach Angaben des Wohnungskonzerns SAGA erhält das Gebäude zur Straßenseite eine hochwertige Klinkerfassade, während auf der Hofseite eine Kombination aus Putz und Riemchen zum Einsatz kommt. Besonders ins Auge fallen die zweigeschossigen, überdachten Hauseingänge, die vor Wind und Wetter schützen sollen - ein echter Pluspunkt für die Bewohner! Im Erdgeschoss sind vier Gewerbeeinheiten geplant, die das Quartier beleben und den Nachbarn einen Mehrwert bringen sollen, heißt es vom Wohnungsunternehmen. Hamburg Lokal Ferienansturm am Flughafen erwartet: Diese Tipps sparen Zeit und Nerven Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: Auf dem begrünten Flachdach wird eine Photovoltaikanlage installiert, das Gebäude wird als Effizienzhaus 55 gebaut und mit Fernwärme beheizt. Das sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch - und somit für faire Nebenkosten. Das SAGA-Neubauprojekt bietet Platz für alle Das Projekt ist Teil eines größeren Engagements der SAGA in Rothenburgsort, wo insgesamt rund 300 geförderte Wohnungen entstehen. © SAGA Die 59 Wohnungen sind zwischen 48 und 105 Quadratmeter groß, haben zwei bis fünf Zimmer und bieten somit Platz für Singles, Paare und Familien. Elf der Wohnungen sind barrierefrei gestaltet, sodass auch ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität unkompliziert in ihr neues Zuhause gelangen. Drei Aufzüge sorgen dafür, dass alle Wohnungen bequem erreichbar sind. Für Fahrräder gibt es 133 Stellplätze. Hamburg Lokal Hamburger Köhlbrandbrücke gleich zweimal dicht: Das musst Du wissen In einer Pressemitteilung betont Thorsten Schulte von der SAGA: "Wir reagieren auf die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in zentraler Lage und freuen uns, auch barrierefreie Wohnungen anbieten zu können." Dank staatlicher Förderung liegt die Nettokaltmiete bei günstigen 7,25 Euro pro Quadratmeter. Das Projekt soll noch bis Dezember 2025 fertiggestellt werden.

Titelfoto: Fotomontage: Renner Hainke Wirth Zirn Architekten GmbH, SAGA