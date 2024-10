Hamburg wird pink: Darum erstrahlen diese Gebäude in neuer Farbe

Hamburg - In Hamburg wird es Pink: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden mit Einbruch der Dämmerung (etwa ab 18 Uhr) vier Gebäude der Stadt pink angestrahlt.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch das Planetarium im Stadtpark wieder Teil der Beleuchtungsaktion sein. © Daniel Reinhardt/dpa

Mit der Aktion will die Kinderrechtsorganisation "Plan International Deutschland" ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mädchen weltweit setzen.

Mehr als 50 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Denkmäler werden dafür in mehr als 20 deutschen Städten pink angestrahlt.

In Hamburg wird das Holthusenbad in Eppendorf, das Hotel "Vier Jahreszeiten", das Planetarium im Stadtpark sowie das Haus der Philanthropie von "Plan International" vorübergehend in neuer Farbe erstrahlen.

Seit 2012 setzt die Organisation mit der Beleuchtungsaktion ein Zeichen für mehr Chancengleichheit: "Mädchen zahlen in Kriegen und bewaffneten Konflikten einen hohen Preis", sagte Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von "Plan International Deutschland".

"Viele von ihnen leben mit der ständigen Gefahr, Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu werden. Mit der Beleuchtungsaktion zum Weltmädchentag wollen wir darum dieses Jahr ein Zeichen für Frieden und Gleichberechtigung setzen."