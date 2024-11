Hamburger Stadtluft erheblich mit Mikroplastik belastet

Dichter Verkehr und eng bebaute Straßen führen zu hohen Werten, insbesondere an viel befahrenen Straßen wie der Max-Brauer-Allee. © Jonas Walzberg/dpa

Forscher hatten die Rolle des Reifen- und Bremsabriebs bei der Entstehung des städtischen Feinstaubs untersucht.

"In Hamburg bestehen an den Hauptstraßen durchschnittlich zwölf Prozent des Feinstaubs aus Reifen- und Bremsabrieb, das meiste davon ist Mikroplastik", sagte Mailin Samland, Erstautorin der Studie und Meteorologie-Doktorandin am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) an der Universität Hamburg laut einer Mitteilung.

Vor allem durch abruptes Bremsen und Beschleunigen gelange das Mikroplastik in die Luft - und damit auch in die Atemwege. Vorausschauendes Fahren reduziere den Abrieb hingegen.

Die Ergebnisse veröffentlichte Samland im Team mit dem Helmholtz-Zentrum Hereon im Fachmagazin "Atmospheric Environment: X".

Dass Mikroplastik und Feinstaub der Gesundheit schaden, sei bekannt, teilten die Forscher weiter mit. "Doch bisher konzentrieren sich die Diskussionen auf Emissionen aus dem Auspuff - der Reifenabrieb wurde nicht beachtet."

Dabei führten dichter Verkehr und eng bebaute Straßen in Hamburg zu hohen Werten, insbesondere an viel befahrenen Straßen wie zum Beispiel der Max-Brauer-Allee oder der Stresemannstraße in Hamburg-Altona.