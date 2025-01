Hamburger verlieren Tausende Dinge, nur Bruchteil findet zurück zum Besitzer

Vor allem Fahrräder werden online versteigert. © Marcus Brandt/dpa

Unter den verlorenen und gefundenen Dingen sind auch hochwertige Gegenstände, wie Fahrräder, Musikinstrumente, Werkzeuge und technische Geräte. Rund 20 Prozent der registrierten Gegenstände finden wieder zurück zu ihrem Besitzer.

Überraschenderweise bleibt gefundenes Bargeld erstaunlich oft im Fundbürolager liegen. In diesem Jahr waren es insgesamt 127.000 Euro. Das Geld geht nach einer gewissen Zeit in die Kassen des zuständigen Bezirksamtes Altona. Das gilt auch für die Einnahmen, die in den Online-Auktionen erzielt werden.

Gegenstände, die nach einer festgelegten Zeit nicht abgeholt wurden, dürften versteigert werden. Sie landen auf der Internetseite Zoll-Auktion. Das gilt übrigens nicht für Handys. "Die werden dann ins Recycling gegeben. Die versteigern wir nicht, weil wir die Daten darauf nicht löschen können." Mehr als 4000 Smartphones landeten 2024 im Recycling.

In den Online-Auktionen landeten dagegen mehr als 900 Fundsachen - vor allem Fahrräder. Und die Auktionen spülten am Ende auch viel Geld in die Kassen: 230.000 Euro konnte so eingenommen werden. Für eine Präsenz-Auktion fehlte es in diesem Jahr Emmel zufolge sowohl am Personal als auch an den Räumlichkeiten.