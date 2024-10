Echt jetzt? Hier könnt Ihr für nur 1 Euro in der Hamburger City parken!

Wer die Baustelle vor dem Besenbinderhof erfolgreich umfährt, findet die Einfahrt im Hinterhof. © TAG24

Am Besenbinderhof, nahe dem Hamburger Hauptbahnhof und damit direkt in der City, können Fahrerinnen und Fahrer jetzt schon ab einem Euro pro Stunde ihr Auto abstellen. Das Tagesmaxium liegt bei 12 Euro – für die Lage geradezu ein Schnäppchen.

In anderen Parkhäusern in der Umgebung können da pro Tag schon mal bis zu 40 Euro anfallen.

Der Betreiber des umgebauten Parkhauses "Stadtkontor Parking", die Alpha Parking GmbH, wirbt außerdem mit jeder Menge Hightech: So funktioniert die Türöffnung durch die Eingabe des Kfz-Kennzeichens, das zuvor an der Einfahrtschranke erfasst wurde.

Das Ticket wird wie gewohnt am Parkautomaten bezahlt, die Schranke für die Ausfahrt öffnet sich dann aber wieder per Auto-Erkennung. Die Digitalisierung mache die günstige Preisgestaltung möglich, so der Betreiber weiter. Insgesamt stehen am Besenbinderhof von nun an 450 Stellplätze auf sechs Etagen bereit.

Oder handelt es sich bei dem Preis nur um ein kurzweiliges Lockangebot zur Eröffnung?