Hunderte Menschen trauern bei Mahnwache für überfahrenen Elfjährigen

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Für einen elfjährigen Jungen gab es nun eine Mahnwache im Hamburger Süden in Hamburg-Wilstorf mit rund 450 Menschen.

Von Christiane Bosch

Hamburg - Zahlreiche Menschen haben bei einer Mahnwache am Unfallort in Hamburg-Wilstorf des gestorbenen Elfjährigen gedacht, der am Mittwoch bei einem Lastwagenunfall ums Leben gekommen ist.

Hunderte Menschen nahmen an einer Mahnwache für den Elfjährigen teil.
Hunderte Menschen nahmen an einer Mahnwache für den Elfjährigen teil.  © Lenthe-Medien

Die Polizei sprach von rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter waren auch viele Kinder. Zu der emotionalen Mahnwache hatte der Hamburger Landesverband des Fahrradclubs ADFC aufgerufen.

Zum Gedenken an das Opfer wurde ein weißes, sogenanntes Ghostbike aufgestellt. Während der Gedenkminuten legten sich viele Menschen mitten auf die Straße, ihre Fahrräder legten sie neben sich.

Das Kind war am Mittwochnachmittag auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als es an einer Einmündung mit einem Lastwagen zusammenstieß.

Hamburg: Charity-Aktion in Einkaufszentren voller Erfolg: Osterhase bringt Kindern 33.000 Euro
Hamburg Lokal Charity-Aktion in Einkaufszentren voller Erfolg: Osterhase bringt Kindern 33.000 Euro

Dabei habe der Junge lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Unfallzeugen begannen mit der Reanimation des Kindes, die von einer Rettungswagenbesatzung fortgesetzt wurde.

Dennoch starb der Junge am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

ADFC fordert mehr Schutz von Radfahrern

Der ADFC fordert zum Schutz von Radfahrenden und Fußgängerinnen und Fußgängern in Hamburg sichere Rad- und Gehwege sowie mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch sollten Lastwagenfahrerinnen und -fahrer häufiger und konsequenter mit Blick auf die Geschwindigkeit beim Abbiegen kontrolliert werden.

Zudem forderte der ADFC obligatorische Abbiege- und Notbremsassistenten oder alternativ die Einführung einer Beifahrerpflicht.

Ohne diese Dinge sollten Lastwagen nicht auf Hamburgs Straßen unterwegs sein dürfen, so der ADFC weiter.

Titelfoto: Lenthe-Medien

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: