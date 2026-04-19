Hunderte Menschen trauern bei Mahnwache für überfahrenen Elfjährigen

Hamburg - Zahlreiche Menschen haben bei einer Mahnwache am Unfallort in Hamburg-Wilstorf des gestorbenen Elfjährigen gedacht, der am Mittwoch bei einem Lastwagenunfall ums Leben gekommen ist.

Hunderte Menschen nahmen an einer Mahnwache für den Elfjährigen teil. © Lenthe-Medien

Die Polizei sprach von rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter waren auch viele Kinder. Zu der emotionalen Mahnwache hatte der Hamburger Landesverband des Fahrradclubs ADFC aufgerufen.

Zum Gedenken an das Opfer wurde ein weißes, sogenanntes Ghostbike aufgestellt. Während der Gedenkminuten legten sich viele Menschen mitten auf die Straße, ihre Fahrräder legten sie neben sich.

Das Kind war am Mittwochnachmittag auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als es an einer Einmündung mit einem Lastwagen zusammenstieß.

Dabei habe der Junge lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Unfallzeugen begannen mit der Reanimation des Kindes, die von einer Rettungswagenbesatzung fortgesetzt wurde.

Dennoch starb der Junge am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.