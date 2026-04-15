Lastwagen überrollt Fahrradfahrer: Elfjähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Hamburg - Schrecklicher Unfall in Hamburg-Wilstorf : Am Mittwochnachmittag ist ein elfjähriger Junge auf seinem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst worden. Das Kind starb noch an der Unfallstelle.

Der jugendliche Radfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. © Lenthe-Medien

Wie Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg, Patrick Schrenk, erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 15.06 Uhr Am Freudenthalweg Ecke Winsener Straße im Stadtteil Wilstorf.

Laut erster Erkenntnisse sei "der jugendliche Radfahrer" beim Abbiegen von dem LKW erfasst und überrollt worden.

Wie es zu der Kollision kam, sei laut Angaben der Polizei bislang unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Kind mit schwersten Verletzungen unter dem LKW gelegen, so Schrenk weiter.

Wenig später erlag das Opfer trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Zeugen vor Ort sowie der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes seinen schweren Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes habe außerdem die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen übernommen.

Die Winsener Straße wurde in Höhe der Unfallstelle für die Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet.