Katja Riemann diskutiert mit Philosophin und Politikern über Migration

"So kämpft Europa heute um seine geradezu heiligen Grenzen, seinen nicht erklärten Krieg gegen die Migranten", trug Riemann in der "Fabrik" eindrucksvoll und eindringlich vor. "Wobei der Begriff Krieg nicht die Komplexität dessen wiedergibt, was gegenwärtig mit Menschen auf der Flucht geschieht."

V.l.n.r.: Katja Riemann, Donatella Di Cesare, Leoluca Orlando, Giusi Nicolini und Georg Restle sprachen unter anderem über den italienischen Umgang mit Migration. © PubliXviewinG

Katja Riemann ist seit mehr als 20 Jahren als UNICEF-Botschafterin aktiv. Warum es kaum noch gelingt, "die Herzen der Menschen zu erreichen", sie zu einem Umdenken/Perspektivenwechsel bewegen?

Die Menschen der "Willkommenskultur" seien nicht weg, die Geschichten würden nur nicht mehr erzählt und multipliziert, so Riemann.

"Wenn wir uns unsere eigene Vulnerabilität anschauen, wie schnell auch wir zu so einer Person werden könnten, dann glaube ich, müssen wir nicht Angst haben, dass wir etwas verlieren, sondern dass wir uns daran bereichern. Dazu brauchen wir aber die positiven Geschichten, und die hören wir nicht."

Die vorherrschende Erzählung sei eine der Angst, so Georg Restle. Wie kann man eine Gegenerzählung entwickeln, mit der man auch die Köpfe erreicht? "Ich glaube, das Erste ist, dass Menschen vielleicht mehr sichtbar sein könnten, auf den Bühnen, und den Bildschirmen. Dass wir nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen."

Restle fasste den Abend wie folgt zusammen: "Wir leben in einer Welt in Bewegung. Wir leben in einer Welt in Migration, und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und diese Realitäten anzuerkennen, wird vielleicht der Anfang für eine Gegenerzählung, die den Leuten auch klarmacht, dass es eine positive, eine gute Geschichte, die nicht von uns geleitet ist", erklärte der 58-Jährige.



"Und es ist auf jeden Fall die bessere Geschichte."