Mann stirbt auf Polizeiwache in Hamburg: Was ist passiert?

Hamburg - Ein Mann ist in Hamburg in Polizeigewahrsam gestorben.

Der schreckliche Vorfall ereignete sich auf dem Polizeikommissariat 11 am Steindamm im Stadtteil St. Georg.

Beamte fanden den 32-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit gegen 6.45 Uhr leblos in einer Sammelzelle auf, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Wiederbelebungsversuche der Polizisten sowie einer Rettungswagenbesatzung und eines Notarztes blieben erfolglos. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Es ist unklar, woran der Algerier starb. Nach Polizeiangaben liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Seine Leiche soll im Institut für Rechtsmedizin untersucht werden.



Das zuständige Landeskriminalamt für Todesermittlungen (LKA 414) und das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) ermitteln in dem Fall.

Der 32-Jährige war am Montagabend in Gewahrsam gekommen. Zuvor war er in St. Georg überprüft worden. Da er nach Polizeiangaben gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen.