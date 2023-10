Nach Gerüst-Unfall mit vier Toten: Was ist bislang bekannt?

Hamburg - Nach dem schrecklichen Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity mit vier Todesopfern stehen die Ermittlungen nach der Ursache noch am Anfang.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen auf dem Gelände der Baustelle, auf der es einen schweren Unfall gab. © Bodo Marks/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war auf der Baustelle an der Chicagostraße am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Baugerüst in einen Fahrstuhlschacht gestürzt.

Dabei kamen vier Arbeiter ums Leben – zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen. Eine Person wurde zudem lebensgefährlich verletzt.

Alle Opfer stammen aus Bulgarien, hieß es von der Stadtentwicklungsbehörde. Insgesamt sollen auf der Baustelle etwa 1400 Menschen arbeiten – am Montag seien es wegen des Brückentags in Hamburg aber nur etwa 700 gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr.



Die Ursache für den Einsturz des Gerüsts aus dem achten Obergeschoss war zunächst unklar. Erste Berichte, die auf eine mögliche Überlastung der Plattform hinwiesen, wurden vorerst nicht von den Verantwortlichen kommentiert.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten gestalteten sich besonders kompliziert: Feuerwehr und Höhenretter waren mehrere Stunden im Einsatz.

Rettungskräfte mussten sich durch die vielen Gerüstteile Stockwerk für Stockwerk ins zweite Geschoss arbeiten. Die Einsatzleitung sprach von einem "Riesen-Mikado" aus verkanteten Gerüststangen.