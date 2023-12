NDR, FC St. Pauli und Co. erhalten Senator-Neumann-Preis

Hamburg - Am Montagabend wurden in Hamburg vier Organisationen mit dem Senator-Neumann-Preis 2023 für ihre Arbeit zugunsten der Interessen von Menschen mit Behinderung ausgezeichnet.

Katharina Fegebank (46, Bündnis90/Grüne) verlieh am Montagabend den Senator-Neumann-Preis im Rahmen eines Senatsempfangs. © Markus Scholz/dpa

"Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört", wird Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (46, Bündnis90/Grüne) zitiert. Sie hatte gemeinsam mit Senatskoordinatorin Ulrike Kloiber die Gewinner am Montagabend ausgezeichnet.

Der Senator-Neumann-Preis mache das Engagement von Menschen sichtbar, die jeden Tag Inklusion leben, fördern und unerlässlich daran arbeiten, dass Hamburg eine Stadt ist, in der jeder Mensch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, so Fegebank weiter.

"Denn Vielfalt zeichnet unsere Stadtgesellschaft aus und das ist unsere Stärke. Ich danke allen Bewerberinnen und Bewerbern, die sich aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und mit so vielen tollen und innovativen Ideen eingebracht haben. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern und danke ihnen sehr herzlich für ihren Einsatz für ein gleichberechtigtes Miteinander in Hamburg!"

Es gebe grandiose inklusive Angebote in Hamburg, so Ulrike Kloiber. "Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, was noch geleistet werden muss, um allen Menschen die gleichberechtigte Teilhabe in unserer Stadt zu ermöglichen. Denn nicht die Menschen mit Beeinträchtigungen sind die Herausforderung, sondern immer noch langsam mahlende Mühlen."