Grünste Promenade der HafenCity eröffnet: Flanieren und Abhängen direkt an der Elbe

Hamburg – In der Hamburger HafenCity gibt es eine neue grüne Oase, die zum Entspannen, Toben und Sporteln einlädt. Die Promenade Kirchenpauerkai liegt im Quartier Baakenhafen und damit direkt an der Elbe. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (49, SPD ) hat die Fläche am Mittwoch gemeinsam mit Dr. Andreas Kleinau (54), Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH, und Felix Schwarz (52), Geschäftsführung des beauftragten Architektenbüros Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, eröffnet.

"Manche Grünflächen müssen einfach den Tieren vorbehalten werden. Wir können uns deshalb nicht vorstellen, dass an manchen Grünflächen "gecornert" oder gegrillt wird", erklärte Kleinau. Generell stellten sich an dieser Stelle einige die Frage: Was ist eigentlich mit Mülltonnen?

"Wir möchten eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Wir möchten etwas erleben, wir wollen Räume zum Verweilen haben. Wir wollen soziale Treffpunkte schaffen, wir wollen uns aktiv bewegen. Wir wollen spielen und vieles mehr", fasste Dr. Andreas Kleinau die Ambitionen hinter diesem HafenCity-Projekt zusammen. Aber Achtung: Es ginge bei diesem Projekt nicht nur um die Menschen, sondern eben auch um Flora und Fauna, die sich durch die enorme Begrünung nach und nach an diesem Ort ansiedeln sollen – insbesondere in Hinblick auf die gesamte Klima-Thematik.

Am Mittwoch war es nun so weit: Die größte und grünste Promenade Kirchenpauerkai im Baakenhafen der HafenCity in Hamburg wurde offiziell eröffnet. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein, Dr. Andreas Kleinau, Felix Schwarz und Projektleiterin Barbara Schwöppe präsentierten bei einem kleinen "Rundgang" den ersten Abschnitt der neuen Elbpromenade mit etwa 560 Metern Länge.

Von links: Geschäftsführung des beauftragten Architektenbüros Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Felix Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH Dr. Andreas Kleinau, Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (49, SPD) und Projektleiterin Barbara Schöppe freuen sich über die Eröffnung der neuen, begrünten Promenade in der Hamburger HafenCity. © Alice Nägle/TAG24

Drei Abfalleimer konnte TAG24 auf der etwas über 500 Meter langen Elbpromenade zählen. Vielleicht etwas wenig, wenn man bedankt, wie viele Familien und Besucher im Sommer in diesem neuen Grünbereich erwartet werden.

Denn auch die Stadtentwicklungssenatorin betonte: "Die hier gewonnen Freiräume sollen nicht nur von den Bewohnern der HafenCity genutzt werden, sondern auch als Ausflugsziel für viele Hamburger dienen. Gerade die Erlebbarkeit des Wassers ist etwas, was die HafenCity auszeichnet." Davon ist auch Landschaftsarchitekt Felix Schwarz, der mit seinem Büro die gesamte Planung übernahm, überzeugt: "Diese Orte haben das Potenzial zu Treffpunkten der neuen Bevölkerung zu werden".

Vielleicht schmiegten sich die klassischen roten, auffälligen Hamburger Tonnen nicht in das schicke neue Promenadenbild ein. So kommt es jedenfalls auf jeden einzelnen an. Wer Bienen, Vögel und Co schützen möchte, lässt die Snack-Verpackung nicht einfach so zurück. Angebunden an öffentliche Verkehrsmittel ist das Quartier jedenfalls gut. Die Stationen HafenCity-Universität und Elbbrücken verbinden die Erlebnis-Promenade optimal mit der Innenstadt.

Hinsichtlich der Natur brauche es aber nun Zeit. "Wir haben hier an keiner einzigen Stelle einfach Rasen ausgerollt, wir haben mit großer Sorgfalt Saatgut für Sträucher, Blumen und Wiesen ausgewählt. Nun müssen wir der Natur den Raum geben, sich zu entfalten und zu entwickeln", erklärte Dr. Andreas Kleinau. Die benötige etwa noch ein bis zwei Jahre, bis sie in ihrer vollen Pracht wahrgenommen werden kann. "Durch diesen ersten, grünen Flaum, kann man sich schon mal einen Eindruck verschaffen, wie die Wirkung später sein wird", fügte Felix Schwarz hinzu.

Neben der Ansiedelung von ökologischer Vielfalt, dient die Promenade, so wie sie angelegt wurde, auch als Hochwasserschutz für die höher gelegenen Wohnhäuser, die sich teilweise noch im Bau befinden.Die Topografie der Grünflächen solle außerdem an eine Dünenlandschaft erinnern und so das maritime Flair dieses neuen Ortes nochmals unterstreichen, erklärte Schwarz.