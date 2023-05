Präzedenzfall? Verbraucherzentrale bringt Mogelpackung-Hersteller vor Gericht

"Rama" erhält den wenig rühmlichen Titel "Mogelpackung des Jahres" 2022. © Verbraucherzentrale Hamburg, Unsplash und Canva.com

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat vor dem Landgericht der Hansestadt Klage gegen "Upfield" eingereicht. Der Vorwurf: Irreführung!

Vor Gericht landet allerdings nicht die Mogelpackung des Jahres "Rama", sondern die Margarine "Sanella" desselben Produzenten, weil es im Kern der gleiche Fall sei, nur noch eine Nuance dreister, hieß es im Januar dazu. Ohne Hinweis werde die Margarine mit 100 Gramm weniger Produktinhalt verkauft.

"In diesem Fall liegt aus unserer Sicht vor allem die Täuschung darin, dass über Jahre Sanella im gleichen Becher mit 500 Gramm angeboten wurde. Gerade Stammkund*innen werden nicht auf die Idee kommen, bei dieser 'erlernten' Größe von einer Reduzierung auszugehen. Dazu hat Upfield bei Sanella nichts an der Verpackung verändert, alles blieb gleich. Nur der Inhalt wurde reduziert", heißt es jetzt unter anderem in der Anklage.

Für die Verbraucherzentrale ein Präzedenzfall, wie Sprecher Armin Valet im Gespräch mit TAG24 erklärte. Für August sei eine mündliche Verhandlung vor Gericht anberaumt. "Jetzt müssen wir mal gucken, was die Richter da sagen werden."

Ein neues Verfahren. Gerichtsurteile gibt es demnach kaum. "Aber für uns war es wichtig, dass wir hier einmal einen Pflock reinhauen." Egal, wie die Verhandlung ausgeht, es sei ein klares Signal an die Politik, dass etwas verändert werden muss.

Laut Eichgesetz § 43 darf nicht mehr Inhalt vorgetäuscht werden, als eigentlich drin ist. Aus Sicht der Verbraucherzentrale ist aber genau das geschehen.