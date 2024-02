Rechnungshof kritisiert: Hamburg lässt City-Brücke seit Jahrzehnten verfallen

Das gravierendste Brückenproblem befindet sich nahe dem Hamburger Hauptbahnhof. (Archivbild) © lesniewski/123RF

Die Prüfer sehen sich regelmäßig die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hansestadt und ihrer Unternehmen genau an. Aufgrund weiterhin vorliegender Mängel in der Buchführung und Rechnungslegung habe der Rechnungshof auch das Testat für den Jahresabschluss 2022 mit Einschränkungen versehen, heißt es in einer Mitteilung.

Die festgestellten handwerklichen Mängel haben konkrete Auswirkungen. Sie führen einerseits zu teilweise erheblichen finanziellen Nachteilen für die Stadt oder sie schränken andererseits die Leistungen, auf die Bürger einen Anspruch haben, erheblich ein.

Als Beispiele nannte der Rechnungshof drei Brücken. Im Fall der Slamatjenbrücke in der Neustadt wisse die Stadt seit 2016 von Problemen - und reagierte mit Warnschildern. 2019 ergab eine Prüfung, dass die Verkehrssicherheit und das Bauwerk gefährdet seien.

Kurzfristig waren Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, die fanden erst im Herbst 2021 statt. Zuvor musste eine Fahrbahn wegen akuter Verkehrsgefährdung gesperrt werden.