Schneechaos im Norden: 90 Unfälle durch Glätte in Schleswig-Holstein

Von Tobias Bruns

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben für zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen gesorgt. Seit Samstagabend stehen die Züge des Regionalbahnunternehmens Metronom still, auch zahlreiche Buslinien pausieren.

Die Züge des Metronom konnten aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren. © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

In Schleswig-Holstein hat Glätte in der Nacht zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Nach Angaben der Polizeileitstellen wurden landesweit insgesamt 90 Glätteunfälle gemeldet. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden, Verletzte gab es demnach kaum. Auf der A1 musste in der Nacht ein Lastwagen geborgen werden. Der Lkw war zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, kam zum Stehen und blockierte anschließend den mittleren sowie den rechten Fahrstreifen. Die Autobahn war in diesem Bereich zwischen etwa 2.00 und 4.00 Uhr gesperrt. Auch auf der A7 in Richtung Norden kam es zu einem Unfall. In Höhe Schuby kollidierten drei Fahrzeuge miteinander. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte ein Pkw aufgrund von Glätte und offenbar überhöhter Geschwindigkeit gegen die Mittelschutzleitplanke und prallte anschließend mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Ein Mensch wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war zwischen 22.15 Uhr und Mitternacht gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Der Winterdienst ist seit 4 Uhr mit 728 Einsatzkräften und rund 360 Fahrzeugen im Volleinsatz, teilte die Stadtreinigung Hamburg mit. "Notwendig ist der umfangreiche Einsatz aufgrund von überfrierender Nässe, einer vorhandenen nassen Schneedecke sowie des in den Morgenstunden noch zu erwartenden neuen Niederschlags", teilte die Stadtreinigung mit. Trotz des umfangreichen Einsatzes herrsche weiterhin Glättegefahr.

Der Winterdienst ist seit 4 Uhr wieder unterwegs. © Jason Tschepljakow/dpa

Auch der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) weist auf TAG24-Nachfrage daraufhin, dass zahlreiche Linien eingestellt sind und es zu Umleitungen und Haltestellenverlegungen kommt. Die Linien 6191, 188, 488, 135, 6104, 6102 und 6101 fallen komplett aus. Das Unternehmen bitten darum, Abfahrtszeiten im Vorweg zu prüfen.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH musste den Betrieb am Samstagabend komplett einstellen. Immerhin konnte der reguläre Betrieb im Gesamtnetz Am Sonntag gegen 4 Uhr wieder aufgenommen werden. "Ausfälle sowie Umleitungen aufgrund von Straßenglätte sind aber weiterhin möglich", so eine Sprecherin gegenüber TAG24.

Die Nordbahn hat die Linien RB60 (Itzehoe - Hamburg Altona), RB61 (Itzehoe - Hamburg Hauptbahnhof) und RB71 (Wirst - Hamburg Hauptbahnhof) komplett eingestellt.