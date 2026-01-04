Schneechaos im Norden: Krankenwagen bleibt bei Rettung von Verletztem selbst stecken

Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Am Montag soll reichlich Neuschnee dazukommen. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Von Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Der Wintereinbruch sorgt für Chaos in Hamburg und dem Umland! Schnee und Glätte haben für zahlreiche Unfälle und Straßensperrungen gesorgt. Seit Samstagabend stehen die Züge des Regionalbahnunternehmens Metronom still, auch zahlreiche Buslinien pausieren.

Die Züge des Metronom konnten aufgrund von eingefrorenen Weichen nicht mehr fahren. © metronom Eisenbahngesellschaft mbH | © Florian Danker Wer zu Hause bleiben kann, der sollte das auch machen. Denn nicht nur zahlreiche Autofahrer geraten bei den Witterungsverhältnissen ins Schlingern. Auch der öffentliche Personennahverkehr geht in die Knie. TAG24 berichtet im Liveticker über die Lage.

Ein Mann verletzte sich beim Schlittenfahren in der Fischbeker Heide. Die Rettungsaktion gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, war ein Mann gestürzt und verletzte sich dabei. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort kam neben einem Krankenwagen zusätzlich ein Löschfahrzeug mit einer Tragehilfe zum Einsatz, um den Verletzten in den Rettungswagen zu befördern. Beim Verlassen des Unfallorts trat jedoch ein Problem auf. Der Rettungswagen kam den vereisten Anstieg nicht wieder hoch, woraufhin ein mittelgroßer Rüstwagen gerufen wurde, so der Feuerwehrsprecher. Dieser kam vor Ort letztendlich doch nicht zum Einsatz. Laut Angaben des Reporters vor Ort halfen Passanten dabei, den Rettungswagen wieder auf die Straße zu bringen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte waren laut Angaben der Feuerwehr ungefähr eine Stunde im Einsatz.

Bei der Rettungsaktion blieb der Krankenwagen selbst im Schnee stecken. © Christoph Seemann/Hamburg News

Über Hamburg und Schleswig-Holstein hängt weiterhin ein umfangreiches Tief, das noch mehr Schnee bringt. Am Sonntag soll noch ein Zentimeter dazu kommen, gebietsweise fünf Zentimeter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zu Montag soll es an der Nordsee und gebietsweise zu Schneefall mit Mengen bis zehn Zentimeter, lokal sogar 15 Zentimeter innerhalb weniger Stunden kommen. Diese Menge stuft der DWD als Unwetter ein. Auch am Montag soll es weiter schneien. Zum Wochenstart werden Neuschneemengen von fünf Zentimetern, lokal bis zu zehn Zentimeter erwartet.

In Bremen hat der Wintereinbruch ebenfalls zugeschlagen. Seit Einsetzen des Schneefalls am Freitagabend zählte die Polizei laut Mitteilung knapp 100 Verkehrsunfälle. Dabei sei es hauptsächlich zu Blechschäden gekommen, größere Unfälle blieben aus.

Auf der schneeglatten A27 kam ein Transporter der Feuerwehr Bremen am Samstag von der Straße ab. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt. © Feuerwehr Bremen

Auch im hohen Norden kam es aufgrund der Glätte in der Nacht zu Sonntag zu zahlreichen Unfällen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur gaben die Polizeileitstellen an, dass landesweit 90 Glätteunfälle gemeldet wurden. Glücklicherweise habe es in den meisten Fällen lediglich Blechschäden gegeben. Verletzt wurde kaum jemand. Auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Bargteheide kam zudem ein Lastwagen ins Rutschen, blieb stehen und blockierte den mittleren und den rechten Fahrstreifen. Die A1 musste in diesem Bereich von 2 Uhr bis 4 Uhr im Rahmen der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Auf der A7 in Richtung Norden kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf Höhe Schuby zu schnell unterwegs, rutschte aufgrund von Glätte in die Leitplanke und räumte anschließend zwei weitere Wagen ab. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.

Der Winterdienst ist seit 4 Uhr mit 728 Einsatzkräften und rund 360 Fahrzeugen im Volleinsatz, teilte die Stadtreinigung Hamburg mit. "Notwendig ist der umfangreiche Einsatz aufgrund von überfrierender Nässe, einer vorhandenen nassen Schneedecke sowie des in den Morgenstunden noch zu erwartenden neuen Niederschlags", teilte die Stadtreinigung mit. Trotz des umfangreichen Einsatzes herrsche weiterhin Glättegefahr.

Der Winterdienst ist seit 4 Uhr wieder unterwegs. © Jason Tschepljakow/dpa

Auch der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) weist auf TAG24-Nachfrage daraufhin, dass zahlreiche Linien eingestellt sind und es zu Umleitungen und Haltestellenverlegungen kommt. Die Linien 6191, 188, 488, 135, 6104, 6102 und 6101 fallen komplett aus. Das Unternehmen bitten darum, Abfahrtszeiten im Vorfeld zu prüfen.

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH musste den Betrieb am Samstagabend komplett einstellen. Immerhin konnte der reguläre Betrieb im Gesamtnetz Am Sonntag gegen 4 Uhr wieder aufgenommen werden. "Ausfälle sowie Umleitungen aufgrund von Straßenglätte sind aber weiterhin möglich", so eine Sprecherin gegenüber TAG24.

Die Nordbahn hat die Linien RB60 (Itzehoe - Hamburg Altona), RB61 (Itzehoe - Hamburg Hauptbahnhof) und RB71 (Wirst - Hamburg Hauptbahnhof) komplett eingestellt.