Sensationsfund: Meteorit "Elmshorn" wird in Hamburger Museum ausgestellt

Hamburg - Der rund 3,7 Kilogramm schwere Meteorit "Elmshorn", der vor einem Jahr in einen Garten in Schleswig-Holstein einschlug, wird erstmals öffentlich gezeigt.

Am 25. April 2023 stürzte ein Meteorit in Elmshorn bei Hamburg vom Himmel. Genau ein Jahr später wird dieses historisch und wissenschaftlich einzigartige Stück mit seiner Entstehungs- und Fundgeschichte im Museum der Natur Hamburg präsentiert. © Ulrich Perrey/dpa

Der sensationelle Fund hat nun eine Heimat im Museum der Natur in Hamburg gefunden.

"Es ist eigentlich nur ein Stein, aber eben auch ein Stein, der mehrere Milliarden Jahre alt ist und aus dem Weltall stammt", sagte Stefan Peters, der den Bereich Mineralogie im Museum leitet, am Donnerstag in Hamburg.

In den vergangenen Monaten habe ein Team aus 28 Wissenschaftlern die im April 2023 in Elmshorn auf die Erde gefallenen Teile genau untersucht.

In den vergangenen rund 100 Jahren hat es einen so schweren Meteoriten nicht mehr in Deutschland gegeben. "Elmshorn" bestehe aus Gestein von mindestens zwei verschiedenen Asteroiden.

Der Meteorit und seine außergewöhnlich gut dokumentierte Fundgeschichte sowie die Forschungsergebnisse werden von Samstag an in dem Museum der Natur gezeigt.