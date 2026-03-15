Mehrere Tausend Fluggäste klagen in Hamburg gegen Airlines

In der Hoffnung auf eine Entschädigung haben Fluggäste im vergangenen Jahr mehr als 8500 Klagen gegen Fluglinien beim Amtsgericht Hamburg-Mitte eingereicht.

Von Christiane Bosch Hamburg - Flugausfälle, Verspätungen, verlorenes Gepäck: In der Hoffnung auf eine Entschädigung haben Fluggäste im vergangenen Jahr mehr als 8500 Klagen gegen Fluglinien beim Amtsgericht Hamburg-Mitte eingereicht.

Tausende Fluggäste klagen gegen Fluglinien in Hamburg. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa Exakt waren es 8528, wie eine Umfrage des Deutschen Richterbundes (DRB) ergab, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Befragt hat der DRB dazu Gerichte an den 19 größten Flughafenstandorten. In Hamburg werden dabei Klagen von Reisenden eingereicht, die in Hamburg gestartet oder gelandet sind. Im Vergleich zum Vorjahr hatten die Richter am Amtsgericht etwas weniger Akten auf dem Tisch liegen als noch 2024. Da waren mehr als 9300 Entschädigungsklagen gegen Fluglinien eingegangen. Hamburg Lokal Erst Vollsperrung, jetzt Warnstreiks: Am Elbtunnel stockt der Verkehr Die Kunden verlangen meist Entschädigungen für ausgefallene oder verspätete Flüge, teils geht es in den Zahlen des DRB auch um Fälle zu Reiseverträgen.

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