Hohe Nachfrage: Dieses Museum eröffnet ab April eine XXL-Schokowerkstatt
Hamburg - Im "Chocoversum" in Hamburg wird Schokolade künftig noch kreativer: Nach einem erfolgreichen Testlauf Ende 2025 führt das Museum ab dem 17. April 2026 die neue "XXL-Schokowerkstatt" als regelmäßiges Event ein. Ausschlaggebend sei die hohe Nachfrage gewesen, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.
Die Schokoladenwerkstatt ist das Herzstück des Museums, wie Kuratorin Anne Merle Stribeck bereits 2024 gegenüber TAG24 betonte. Damals waren die Räumlichkeiten umfassend renoviert worden.
Ziel der Neugestaltung war es, das Erlebnis rund um flüssige Schokolade noch stärker in Szene zu setzen, denn 60 Prozent der Gäste würden das "Chocoversum" allein für das Selbstgestalten der Schokoladentafeln besuchen.
"Wir wollen sofort spürbar machen, dass es hier jetzt um die flüssige Tafel geht", erklärte Stribeck bei der Wiedereröffnung zu den neuen Räumlichkeiten, deren architektonische Gegebenheiten kreativ genutzt wurden.
"Wir wollen den Gästen hin und wieder das Angebot einer kleinen Münchhausen-Geschichte machen. Manche Guides erzählen zum Beispiel vorne beim Schokobrunnen, dass bei uns die Urquelle der Schokolade liegt – und dann dachten wir uns, dann kann hier die Schokolade auch aus der Decke kommen." Dargestellt in Form von Schokoladensäulen, die von der Decke hängen.
Mit der neuen XXL-Schokowerkstatt will das "Chocoversum" dieses Erlebnis nun noch weiter ausbauen.
"XXL-Schokowerkstatt" wirbt mit Geheim-Zutat
In der "XXL-Schokowerkstatt" gestalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb von 90 Minuten und unter persönlicher Anleitung vier individuelle Schokoladentafeln, die alle mit nach Hause genommen werden dürfen.
Neben Vollmilch- und Zartbitter wird seit zwei Jahren auch weiße Schokolade für die eigenen Tafeln angeboten – ein Herzenswunsch der Gäste. Neben einer großen Auswahl an Toppings stehe auch eine exklusive "Geheim-Zutat" bereit, die nur in diesem Format erhältlich sein soll.
Das Angebot richtet sich laut Museum an Hobby-Chocolatiers, kreative Köpfe und alle, die Schokolade lieber selbst herstellen. Die Gruppengröße ist auf maximal 30 Personen begrenzt, der Preis liegt bei 39 Euro pro Person inklusive Eintritt, Führung und Getränk.
Wer nicht bis April warten möchte, könne bereits am 26. März beim "Schokoladigen Oster-Special" einen Vorgeschmack erleben. Das Format bleibt gleich, wird jedoch durch saisonale Frühlings-Toppings ergänzt. Aufgrund der begrenzten Plätze wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.
Weitere Informationen unter chocoversum.ticketfritz.de.
Titelfoto: Chocoversum