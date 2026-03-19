Hohe Nachfrage: Dieses Museum eröffnet ab April eine XXL-Schokowerkstatt

Hamburg - Im "Chocoversum" in Hamburg wird Schokolade künftig noch kreativer: Nach einem erfolgreichen Testlauf Ende 2025 führt das Museum ab dem 17. April 2026 die neue "XXL-Schokowerkstatt" als regelmäßiges Event ein. Ausschlaggebend sei die hohe Nachfrage gewesen, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Statt einer großen Tischinsel gibt es in der neuen Schokoladenwerkstatt viele höhenverstellbare Tische, damit auch Familien mit Kindern ihre Tafeln einfacher gemeinsam gestalten können. © Tag24/Madita Eggers

Die Schokoladenwerkstatt ist das Herzstück des Museums, wie Kuratorin Anne Merle Stribeck bereits 2024 gegenüber TAG24 betonte. Damals waren die Räumlichkeiten umfassend renoviert worden.

Ziel der Neugestaltung war es, das Erlebnis rund um flüssige Schokolade noch stärker in Szene zu setzen, denn 60 Prozent der Gäste würden das "Chocoversum" allein für das Selbstgestalten der Schokoladentafeln besuchen.

"Wir wollen sofort spürbar machen, dass es hier jetzt um die flüssige Tafel geht", erklärte Stribeck bei der Wiedereröffnung zu den neuen Räumlichkeiten, deren architektonische Gegebenheiten kreativ genutzt wurden.

"Wir wollen den Gästen hin und wieder das Angebot einer kleinen Münchhausen-Geschichte machen. Manche Guides erzählen zum Beispiel vorne beim Schokobrunnen, dass bei uns die Urquelle der Schokolade liegt – und dann dachten wir uns, dann kann hier die Schokolade auch aus der Decke kommen." Dargestellt in Form von Schokoladensäulen, die von der Decke hängen.

Mit der neuen XXL-Schokowerkstatt will das "Chocoversum" dieses Erlebnis nun noch weiter ausbauen.