Sprengstoff-Attrappe in S-Bahn gefunden? Bahnhof gesperrt, Zugverkehr eingestellt

Hamburg - Polizei im Großeinsatz: Am Bahnhof Ohlsdorf haben Bahnreisende einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, der ihrer Meinung nach wie Sprengstoff aussah. Der Bahnverkehr wurde eingestellt und der Bahnhof geräumt.

Der Bahnhof und der Vorplatz wurden geräumt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilte, sind die Beamten seit 10.30 Uhr im Einsatz.

Als eine S-Bahn auf Gleis 5 in den Bahnhof Ohlsdorf einfuhr, haben Fahrgäste auf einer Sitzbank einen sprengstoffähnlichen Gegenstand entdeckt. Dies meldeten sie dem Zugführer, der daraufhin die Bundespolizei alarmierte.

Die S-Bahn, sowie der Bahnhof und der Bahnhofsvorplatz wurden geräumt.

Nach ersten augenscheinlichen Einschätzungen der Experten vor Ort könnte es sich bei dem Gegenstand möglicherweise um einen Spaßartikel handeln.

Der Gegenstand soll wie drei aneinandergebundene Dynamit-Stangen aussehen, die durch Kabel verbunden sind.