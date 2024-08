Trotz Hitze in Hamburg: Deshalb muss das Planschbecken des Stadtparks gesperrt werden

Hamburg - Bitter! Ausgerechnet in den kommenden heißen Tagen der Hamburger Sommerferien muss das große Planschbecken im Stadtpark für einige Zeit geschlossen werden - aus Sicherheitsgründen.

Wegen Glasscherben muss das Planschbecken im Hamburger Stadtpark gesperrt werden. (Archivfoto) © Markus Scholz/dpa

Am Sonntag waren größere Mengen an Glasscherben am Becken gefunden worden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord mit.

Deshalb sei das Becken umgehend gesperrt und ein Betreten verboten worden. Das Wasser sei bereits abgelassen worden und werde nun gereinigt.

"Nach erfolgter Reinigung wird das Wasser am beliebten Ort für Groß und Klein ab Dienstag wieder befüllt. Dies wird mehrere Tage in Anspruch nehmen", hieß es weiter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Dienstag und Mittwoch bis zu 32 Grad in Hamburg voraus.