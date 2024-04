Universität Hamburg führt ChatGPT für alle ein

Seit Dienstag haben alle an der Universität Hamburg einen Zugang zu ChatGPT. © Matt Rourke/AP/dpa

Betrieben werde es vom Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement und dem regionalen Rechenzentrum, das an der Universität die IT-Infrastruktur verantworte, teilte die Hochschule mit.

Fast 43.000 Studierende und mehr als 15.000 Beschäftigte könnten die Anwendung nutzen, ohne dass personenbezogene Daten an ChatGPT übertragen oder gespeichert würden. Auch würden die eingegebenen Informationen nicht für die weitere Entwicklung des Chatbots verwendet.

Der Zugang zu "UHHGPT" läuft den Angaben zufolge über ein Webtool, das ursprünglich an der Hochschule Hildesheim entwickelt und für die Universität Hamburg angepasst wurde.

"Künstliche Intelligenz birgt ein enormes Potenzial für Wissenschaft und Gesellschaft, das wir an der Universität Hamburg entschlossen nutzen wollen", erklärte Uni-Präsident Hauke Heekeren (53).

Als Wissensorganisation müssten sich Universitäten in ihren Kernbereichen Forschung und Lehre, aber auch in der Verwaltung mit den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz aktiv auseinandersetzen. "Die Einführung von UHHGPT ist ein weiterer Schritt in der Digitalstrategie der UHH."