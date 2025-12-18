Weihnachtsbäume in Hamburg: Selbst schlagen, liefern lassen oder sogar geschenkt

Hamburg - Obwohl die meisten Verkaufsstellen bereits seit Anfang Dezember geöffnet haben, werden Weihnachtsbäume häufig erst wenige Tage vor Heiligabend besorgt. Der Vorteil: Sie sind länger frisch. In und um Hamburg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, an den schönsten Baum zu kommen.

Doch statt den gefällten Baum zu kaufen, gibt es auch die Möglichkeit, die Tannen selbst zu fällen! Eine Übersicht zeigt Orte ganz in der Nähe von Hamburg zum Bäume schlagen:

Wer sich gegen einen Kunst-Baum und für eine echte Tanne entscheidet, findet in nahezu jedem Stadtteil Verkaufsstellen. Die Liste ist lang: Die Stände sind meist zentral gelegen, in Einkaufsstraßen, auf kleinen Plätzen oder auch in unmittelbarer Nähe großer Supermärkte. Auch in Gärtnereien oder Baumärkten können Weihnachtsbäume gekauft werden.

Auf dem Weihnachtsmarkt Santa Pauli werden Bäume verschenkt. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Doch nicht nur kaufen oder selbst Fällen sind Optionen, um an einen Weihnachtsbaum zu kommen. In Hamburg gibt es sogar einige Lieferdienste, welche die Tanne bis vor die Haustür bringen:

"Weihnachtsbaum Hamburg" bietet beispielsweise eine 24-Stunden Express-Lieferung an. Dabei wird der Baum sogar bis in die Wohnung getragen. Die Bestellannahme ist bis Heiligabend um 12 Uhr möglich. Auch "Nilles Weihnachtsbäume" bietet einen Lieferservice über WhatsApp an.

Wer Last Minute noch einen Baum braucht, sollte sich den 23. Dezember im Kalender eintragen. Auf dem Spielbudenplatz in Hamburg verschenkt Santa Pauli zwischen 9 und 16 Uhr Weihnachtsbäume - allerdings nur so lange der Vorrat reicht.

Dabei handelt es sich um die Deko-Weihnachtsbäume, die aktuell den Markt schmücken. Wer möchte, kann die Aktion durch eine freiwillige Spende unterstützen. Diese gehen an die Initiative #wärmegeben vom Hanseatic Help e.V.