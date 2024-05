Weiter Probleme am Hamburger Flughafen: Finden externe Experten den Fehler?

Hamburg - Die Gepäckanlage am Hamburger Flughafen funktioniert auch am Montagmorgen weiter nur teilweise. Das teilte der Airport am Morgen mit.

Fluggepäck liegt an einem Sammelpunkt in einer Abflughalle des Flughafens Hamburg. Die Gepäckanlage funktioniert auch am Montag nur teilweise. © Markus Scholz/dpa

Die Fehlersuche sei zwar vorangeschritten, dauere aber weiterhin an, hieß es von Flughafensprecherin Janet Niemeyer.

Wer von Hamburg aus startet, solle am Montag rund zwei Stunden vor Abflug im Terminal sein und auf Hinweise achten. Die Lage sei zum Betriebsstart am Morgen aber ruhig, die Passagiere hätten viel Verständnis für die Situation. Ankommende Passagiere sind nicht betroffen.

Die Gepäckförderanlage in Terminal 1 laufe bei einer Auslastung von rund 30 Prozent. Die Anlage in Terminal 2 sei nicht betroffen und voll funktionsfähig. Für die Suche nach dem Fehler, der seit Sonntag für Schwierigkeiten bei der Abfertigung sorgt, seien nun externe Experten hinzugezogen worden.

Teilweise soll auch am Montag weiter per Hand gearbeitet werden, wenn das nötig ist: Dabei wird das Gepäck an Sammelstellen in den Terminals auf Gepäckwagen verladen und von dort aus in das System befördert.