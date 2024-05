Wieso dieses Hamburger Café Menschen zu Tränen rührt

"Es gibt auch schon mal Menschen, die vor einem stehen und weinen und das ist auch völlig in Ordnung", so Inka Orth zu TAG24.

Die Konditormeisterin hatte ihre Prüfung gerade erst bestanden und träumte von einem eigenen Café – eigentlich in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den Business-Plan dazu hatte sie bereits in der Schublade, benennen wollte sie das Lokal nach ihrer Großmutter Marlies. "Johanna hatte eigentlich den Traum ihrer Oma umsetzen wollen, die auch immer vom eigenen Café geträumt hatte. Jetzt haben wir den Traum der beiden verwirklicht", erzählt Inka Orth.

Wegen Überfüllung musste die "Pâtisserie Johanna" im Februar kurzfristig wieder geschlossen werden: Ein Bestseller ist bis heute die Croissant Roll. © Screenshot/Instagram/patisserie_johanna (Bildmontage)

Dass die Wahl auf einen Standort in der Hamburger Hafencity fiel, hat mehrere Gründe. So war Hamburg schon immer die Lieblingsstadt des Ehepaares. "Aber uns war auch klar: Für diese innovative Patisserie ist das Ahrtal noch nicht reif", so Inka Orth. Nach der Flut gleiche ihre Heimat einer Großbaustelle, es kämen nach wie vor nur wenig Touristen in die Gegend.

Und auch die Distanz zu dem Ort, an dem Johanna ihr Leben verlor, scheint bei der Trauer zu helfen. Den Stadtteil, in dem Johanna wohnte und letztlich mitten in der Nacht von den Fluten überrascht wurde, meidet die Mutter noch heute. Zwar pendelt das Ehepaar wöchentlich in die eigentliche Heimat – allein schon, um dort Johannas Grab zu besuchen – doch in Hamburg scheinen sie den perfekten Ort für einen Neuanfang gefunden zu haben. "Hamburg war die beste Entscheidung!"

Der kreative Kopf ist Marcel Reinhardt, den Inka Orth kennenlernte, als sie sich selbst in der Patisserie ausbilden ließ: "Ich bin eines Morgens wachgeworden und habe gesagt: 'Ich muss wissen, was Johanna gelernt hat.'" Im Januar 2022 sprach sie das erste Mal mit Marcel über die Idee, gemeinsam eine Patisserie zu eröffnen. Für ihn kam das ziemlich überraschend: "Mit 21 denkt man da noch gar nicht dran. Das war eine totale Lebensentscheidung." Doch nach etwas Bedenkzeit sagte er dann entschlossen zu.

Nur zwei Jahre später wurde die Patisserie auf einer Fläche von 700 Quadratmetern eröffnet – und übertraf dabei alle Erwartungen.