Heimlich verliebt? Stefano Zarrella verrät Beziehungsstatus

Hamburg/Köln - Nach seiner " Let's Dance "-Teilnahme hat der Koch-Influencer Stefano Zarrella (33) für dieses Jahr offenbar noch so einiges in petto. Mit TAG24 sprach er jetzt am Rande des OMR Festivals über seine Pläne für die Zukunft.

Der Koch-Influencer war zuletzt noch auf der Suche nach der großen Liebe. Gibt es da ein Update? © Screenshot/Instagram/stefanozarrella (Bildmontage)

Gerade erst hat der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (46) sein zweites Kochbuch herausgebracht. Für den Social-Media-Star, der seine Rezepte normalerweise in kurzen Clips mit seinen mehr als zwei Millionen Followern teilt, ein echtes Herzensprojekt: "Ich wollte meine Arbeit einfach mal in der Hand halten", so Stefano zu TAG24.

Dabei konzentriert er sich auch in dem Buch auf die schnelle Küche: "Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der so vieles in kurzer Zeit passiert und dementsprechend muss man sich anpassen. Die Zeit wird gefühlt immer weniger und wenn man schnell und lecker essen kann, dann ist das für mich ein Mehrwert", erklärt der Influencer.

Auf seinem Account spielt auch seine Familie immer eine große Rolle: Sowohl seine Eltern, als auch Bruder Giovanni und Schwägerin Jana Ina Zarrella (46) haben regelmäßig kleine Gastauftritte in seinen Videos.

Seit seiner Trennung von GNTM-Model Romina Palm (32) sucht man auf seinem Account jedoch vergebens nach einer Partnerin. Oder versteckt sich Stefanos neue Freundin vielleicht lieber hinter der Kamera?