DJ David Puentez im Schwaben-Ländle: "Die Omi sehen wir morgen in Stuttgart im Club"

Hamburg/Bad Wimpfen/Stuttgart - Nicht lange ist es her, da hatte der deutsche DJ David Puentez (37) Besuch von seiner Großmutter in Hamburg . Nun besuchte er die 83-Jährige in ihrer Heimat Bad Wimpfen. Am Mittwoch spielt der DJ dann ein Set in der schwäbischen Landeshauptstadt Stuttgart . Seine Omi will sogar mit in den Club kommen. Da durfte zur Einstimmung auf den gemeinsamen Party-Trip ein neues Tanz-Reel auf Instagram natürlich nicht fehlen.

Gemeinsam mit seiner Oma (83) nahm der deutsche DJ David Puentez (37) ein neues Video auf. Am Mittwoch soll seiner Omi zu seiner Musik sogar in Stuttgart im Mica Club feiern. © Montage: Screenshot Instagram/davidpuentez

Bereits am Dienstag begab sich der bekannte DJ (bürgerlich Benjamin Beyer) mit der Deutschen Bahn auf die Reise in den Süden von Deutschland. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen stattet der 37-Jährige seiner Omi in Bad Wimpfen mal wieder einen Besuch ab, zum anderen spielt er am heutigen Mittwoch ein Set in einem Club in Stuttgart.

Wer nun aber gedacht hat, er wird nur einen Abend mit seiner Großmutter verbringen und dann alleine zum Gig aufbrechen, der hat sich getäuscht.

Der Musiker nimmt seine 83-jährige Oma, die noch extrem fit ist, nämlich einfach mit in den Club!

Dennoch schien es, als sei die Rentnerin am Dienstagmittag noch nicht so ganz sicher gewesen, ob sie die Partynacht im Stuttgarter Club "Mica" mitmachen sollte. "Soll ich das wirklich machen?", überlegte sie laut beim Mittagessen mit ihrem Enkel.

Um seine Omi trotzdem noch auf die Feierei im Club einzustimmen, hat er gemeinsam mit ihr ein neues Reel aufgenommen. "Wir haben ein neues Tanzvideo aufgenommen. Ich muss die Omi ja ein bisschen auf das morgige Club-Comeback vorbereiten", kündigte der 37-Jährige in seiner Instagram-Story an.

Er wollte seine Oma vor allem auf die "Dance Moves, die aktuell in den Clubs so stattfinden", vorbereiten. Und was soll man sagen, die 83-Jährige hat sich auf alle Fälle wacker geschlagen und vor allem "ihre" Fans in den Kommentaren begeistert.

Um seine Follower glücklich zu machen, brauchte es in diesem Fall definitiv nicht viel. Sonnenbrille auf, Prosecco in der Hand und Musik an. Die Tanzeinlage des DJs und seiner Oma überzeugte auf voller Linie. Kommentare wie "Lifegoals in dem Alter" und ähnliche tummelten sich zuhauf unter dem Posting.