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Wolf greift Frau mitten in Hamburg an und wird von Polizei betäubt

Am Montagabend wurde ein Wolf von der Polizei eingefangen. Er griff erst eine Frau an und schwamm dann durch die Binnenalster.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Mitten in der Innenstadt! Am Montagabend haben Polizisten einen Wolf in der Binnenalster von Hamburg gefangen genommen.

Der Wolf wurde von den Polizisten eingefangen und betäubt.
Der Wolf wurde von den Polizisten eingefangen und betäubt.  © Lars Ebner

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde am Montag eine Frau von einem Wolf angegriffen und verletzt.

In der Binnenalster konnte der Wolf schließlich schwimmend gefunden werden. Nach Angaben der Polizei wurde der Wolf gefangen genommen und betäubt.

Anschließend transportierten die Einsatzkräfte das Tier in einer Holzkiste ab.

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Der Wolf wurde schwimmend in der Binnenalster gefunden.
Der Wolf wurde schwimmend in der Binnenalster gefunden.  © Lars Ebner

Wo der Wolf sich aktuell befinde und wie schwer die Frau verletzt wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

Ob es sich dabei um den Wolf handelt, der zunächst in Hamburg-Blankenese entdeckt wurde, ist nicht bekannt.

Titelfoto: Lars Ebner

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