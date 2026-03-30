Wolf greift Frau mitten in Hamburg an und wird von Polizei betäubt

Hamburg - Mitten in der Innenstadt! Am Montagabend haben Polizisten einen Wolf in der Binnenalster von Hamburg gefangen genommen.

Der Wolf wurde von den Polizisten eingefangen und betäubt. © Lars Ebner

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, wurde am Montag eine Frau von einem Wolf angegriffen und verletzt.

In der Binnenalster konnte der Wolf schließlich schwimmend gefunden werden. Nach Angaben der Polizei wurde der Wolf gefangen genommen und betäubt.

Anschließend transportierten die Einsatzkräfte das Tier in einer Holzkiste ab.